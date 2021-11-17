Советник руководителя ОП Михаил Подоляк добавил, что в отчете говорится, что "не было никаких "сливов", о которых столько рассказывали".

В офисе президента прокомментировали отчет о результатах расследования группы Bellingcat о спецоперации по задержанию наемников российской частной военной компании "Вагнера".

В комментарии УНИАН советник руководителя ОП Михаил Подоляк назвал отчет Bellingcat качественным с журналистской точки зрения и отметил, что Вellingcat указывает, что в своем тексте базируется исключительно на субъективных интервью с разведчиками в отставке, в том числе с экс-руководителем Главного управления разведки Василием Бурбой.

"Также Bellingcat корректно указывает в ключевых местах, что не смог независимо верифицировать этот разговор. То есть, этим подчеркивается характер информации - речь идет о заявлениях и взглядах отдельных лиц, а не о железобетонных фактах", - отметил он.

В то же время Подоляк отметил, что российское издание The Insider, проводившее расследование совместно с Bellingcat, изложило текст в несколько иной интерпретации.

"Очень важно, что Bellingcat опроверг несколько основополагающих мифов, которые доминировали в нашем информпространстве и активно поддерживались российской дезинформационной машиной. Было много спекуляций за полтора года о якобы участии спецслужб США, Турции, Британии и Израиля в истории с "вагнеровцами". Наконец-то эти спекуляции развеяны – такого просто не было", - подчеркнул он.

Советник руководителя ОП также добавил, что в отчете говорится, что "не было никаких "сливов", о которых столько рассказывали".

По его словам, разведка всегда имеет много разных планов и мероприятий, внутри которых еще прорабатываются другие мероприятия.

"Всем этим руководится исключительно на оперативном уровне самой разведки", – уточнил он.

Подоляк добавил, что документирование участия российских военных и наемников в войне против Украины и на территории других государств велось все время с 2014 года и "не нуждалось в каком-либо согласовании или приказах на высшем политическом уровне".

"В рамках этой обширной операции могли быть разнообразные оперативные мероприятия. Как они развивались и чем закончились – это вопрос исключительно того уровня, на котором они осуществлялись", - отметил он.

Главным в этой истории советник главы ОП считает, что благодаря работе украинских спецслужб, разведчиков и правоохранителей удалось собрать детальный массив доказательств преступлений, совершенных российскими наемниками.

"Все эти так называемые "частные военные компании" - это часть российской машины войны, которая может быть остановлена только совместными действиями международного сообщества. Все доказательства преступлений российских наемников должны быть предоставлены Интерполу и соответствующим международным структурам. Это обязательно", - отметил он.

Спецоперация с задержанием "вагнеровцев"

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 ноября, группа журналистов-расследователей Bellingcat опубликовала отчет о результатах расследования по спецоперации с задержанием наемников российской ЧВК "Вагнера".

Большая часть отчета посвящена именно процессу вербовки "вагнеровцев", но в нем не идет речь о том, кто именно "слил" спецоперацию.

В частности, в документе сообщается, что сбор данных для спецоперации под названием "Авеню" украинская разведка начала еще в 2018 году. Активная фаза спецоперации, по данным расследователей, началась в июне 2020 года.

В общей сложности разведке удалось собрать 180 человек, из них планировали выбрать несколько десятков главных военных преступников, организовать им перелет, выбрав самолет, который будет лететь через территорию Украины, принудительно посадить самолет с ними и задержать.

В Bellingcat отмечают, что президент Украины Владимир Зеленский впервые был проинформирован о спецоперации 15 июня 2020 года, а 1 июля министр обороны утвердил план спецоперации.

Расследователи отмечают, что, по словам экс-главы Главного управления разведки Василия Бурбы, руководитель Офиса президента Андрей Ермак предложил перенести спецоперацию из-за объявленного перемирия на Донбассе.

В связи с этим спецоперацию перенесли на 5 дней, в один из которых 33 наемника задержало КГБ Беларуси по подозрению в участии в будущем госперевороте.

Впоследствии Беларусь, несмотря на запросы Украины об экстрадиции задержанных, передала их России.

В августе 2020 года главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов со ссылкой на собственные источники заявил, что ситуация с появлением в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера" была якобы частью секретной операции СБУ и ГУР Минобороны Украины по их задержанию, которая сорвалась из-за утечки информации из Офиса президента.

В свою очередь в ОП, Службе внешней разведки и СБУ опровергли эту информацию.

15 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что правоохранители расследуют три производства по ситуации с "вагнеровцами".

Автор: Антонина Доломанжи