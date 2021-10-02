Арахамия рассказал и другие подробности о планах на второй день съезда в Трускавце.

Президент Украины Владимир Зеленский вылетает в Трускавец.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Только что звонил президенту. Он вылетает сейчас уже. То есть, где-то через 2,5 часа будет здесь. Как раз он приедет, когда у нас закончится работа в группах, и дальше будет презентация всех наработок в одном зале уже", - рассказал Арахамия.

Он добавил, что во время этой части встречи будут, в частности, "вопросы и ответы к президенту и ко всем руководителям министерств".

"То есть, такая живая длительная дискуссия", - отметил Арахамия.

Он уточнил, что у президента есть "программное выступление о том, куда мы идем, как мы идем".

"На его взгляд: недостатки, которые мы имеем. Его оценка ситуации", - сказал Арахамия и отметил, что сегодня также ожидается большая панель по Донбассу и пути к миру.

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Кроме того, он рассказал, что пригласил Зеленского завтра заняться спортом. Также Арахамия отметил, что пригласил президента на свой диджей-сет сегодня.

Планы "слуг" на 2 октября

Арахамия также отметил, что сегодня, в частности, депутаты в Трускавце заслушают силовиков.

"Каждый представитель силовой структуры рассказывает коротко о том, где они сейчас находятся, по своим планам трансформации ... Каждый расскажет о своей части работы", - добавил он.

После этого депутаты будут работать в группах.

"Там, где кластеры ... О Плане трансформации страны по кластерам", - рассказал Арахамия и добавил, что парламентариев распределили на 5-6 соответствующих групп.

Кроме того, сегодня ожидается большая панель по Донбассу и путях к миру.

"У нас есть топ-3 темы - это путь к миру, война на Донбассе. Вторая тема - это деолигархизация... И третья тема - это антикоррупционные реформы", - рассказал Арахамия.

Как сообщал УНИАН, в Трускавце фракция "Слуга народа" проводит в отеле Rixos Prykarpattya выездное заседание. В нем ожидается участие президента Владимира Зеленского.

Трускавец-2.0": что известно

Об выездном заседаним "Большая фракция", которое будет проходить в Трускавце, стало известно в сентябре.

Встреча "слуг народа", на которую приглашают и журналистов, состоится 1-2 октября в отеле Rixos Prykarpattya в Трускавце. На второй день ожидается участие президента Владимира Зеленского.

По мнению политологов на встрече будет решаться вопрос отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Автор: Таня Поляковская