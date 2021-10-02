Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предположил, что сегодня начнет собирать подписи депутатов за отставку Дмитрия Разумкова с поста председателя Верховной Рады.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал "неожиданным" предложение председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова в понедельник встретиться с фракцией.

Об этом он сказал на просьбу корреспондента УНИАН прокомментировать соответствующее заявление спикера.

По его словам, "такого никогда не было", поэтому это необходимо обсудить с фракцией.

Отвечая на вопрос журналистов, сколько собрано подписей за отставку Разумкова, Арахамия сказал, что еще не собирал и сегодня возможно начнет.

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По его словам, если народные депутаты будут не довольны работой Разумкова, то собрать 150 подписей не будет проблемой.

За словами Арахамії, в такой ситуации этот вопрос быстро будет решен.

"Если вы думаете, что надо ходить и говорить "пожалуйста, подпишите", то это так не работает. Если решение принято, то все просто подошли и подписали", - подчеркнул Арахамия.

На вопрос, повлияет ли позиция президента Владимира Зеленского на то, что будет начат сбор подписей за отставку Разумкова, Арахамия ответил: "Нет. Повлияет наше такое суммарное ощущение, каким образом мы будем двигаться".

По его словам, если депутаты решат, что парламент не может эффективно работать и быстро принимать решения, поскольку "мы понимаем, что господин Разумков не даст по-другому двигаться, и это все понимают", то тогда будет принято решение.

По его словам, если Разумков "будет играть в холодную регламентную войну и не даст нам возможности принимать те законы с той скоростью, с которой мы должны принимать, то тогда, мне кажется, мы просто будем его снимать с этой должности".

По убеждению Арахамии, Разумков "мешает не турборежиму, а нормальному процессу" принятию решений, поскольку депутаты по несколько дней рассматривают поправки к законопроектам.

Он добавил, что кое-кто специально вносит много поправок, чтобы тормозить законодательный процесс.

"Мне кажется, что это диверсия против украинского народа, а если кто-то хочет диверсантам этим помогать, то это точно не мы", - подчеркнул Арахамия.

По словам главы фракции "СН", вчера во время эфира на "Свободе слова" он понял, что "господин Разумков точно не видит себя со "Слугой народа"".

По его словам, эти разногласия были очень заметны во время выступления Разумкова в эфире.

"Я уже, честно говоря, не понял, где там "ОПЗЖ", где там БЮТ (речь идет о фракции "Батькивщина" - УНИАН), а где там Разумков. Потому что я не вижу там разницы - тарифы, обнищание. Все устаревшие лозунги", - сказал Арахамия.

Вопрос отставки Разумкова: что известно

30 сентября Разумков в Facebook написал, что фракция "Слуга народа" инициировала его отставку с должности председателя Верховной Рады.

Позже в "Слуге народа" заявили, что соответствующее обращение Арахамии о подписных листах относительно отставки Разумкова - его личная инициатива.

1 октября Разумков предложил в понедельник провести заседание фракции "Слуга народа", на котором выразил готовность дать ответы на любые вопросы о своей деятельности.

Автор: Надя Пришляк