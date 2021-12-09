Президент предложил вывести из-под действия этого закона отношения, возникающие, в частности, при применении законодательства о нацбезопасности и обороне.

Президент Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями закон "Об административной процедуре" (№ 3475), который народные депутаты приняли в ноябре.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В частности, в своих предложениях глава государства обратил внимание на необходимость унификации процедур рассмотрения и решения административных дел в духе определенного Конституцией Украины демократического и правового государства, обеспечения защиты прав, свобод, законных интересов человека и гражданина.

В то же время президент отметил необходимость урегулировать административную процедуру с соблюдением должного баланса интересов человека, общества и обязанностей государства. Поэтому Зеленский предложил вывести из-под действия этого закона отношения, возникающие при применении законодательства о национальной безопасности и обороне, гражданстве, предоставлении убежища в Украине.

Читайте такжеПереговоры Зеленского и Байдена: названо ориентировочное времяКроме того, президент акцентировал внимание на необходимости введения максимально взвешенного механизма вступления в силу данного закона, что обеспечит надлежащий уровень реализации лицами своих прав согласно принципам административной процедуры.

Согласно пояснительной записке, проект закона "Об административной процедуре" разработан с целью обеспечения эффективного и качественного уровня законодательной регламентации процедур внешнеуправленческой деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, их должностных лиц и других субъектов, уполномоченных законом осуществлять властные управленческие функции, и защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц в отношениях с государством.

В законопроекте определяется статус административного органа, состав и статус участников административного производства (адресат, заявитель, обжалователь, лицо, против которого или в отношении которого административным органом инициировано административное производство, заинтересованное лицо) и лиц, способствующих рассмотрению административного дела (свидетели, эксперты, специалисты, переводчики), их права и обязанности.

Напомним, парламент 16 ноября принял во втором чтении и в целом законопроект об админпроцедуре (№3475).

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Автор: Виталий Саенко