Президент Турции заявил о неизменности позиции поддержки в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Президент Владимир Зеленский отмечает, что Украина и Турция имеют общее видение реагирования на угрозы в регионе Черного моря.

Читайте такжеБолее десяти стран мира поддержали Крымскую платформу - МендельКак передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал в Стамбуле на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Прежде всего, мы основательно обсудили вопросы безопасности и совместное противодействие вызовам в Черноморском регионе, и стоит отметить, что видение Киева и Анкары совпадают как в отношении самих угроз, так и относительно путей должного реагирования на эти угрозы", - заявил Зеленский.

Глава Украинского государства отметил большую важность поддержки Турцией в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Я был счастлив услышать от господина президента слова о продолжении такой важной поддержки и неизменности позиции Турции в будущем", - отметил Зеленский.

Президент Украины отметил, что подробно проинформировал турецкую сторону о ситуации на временно оккупированных территориях Украины - в Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей, в том числе о продолжающейся милитаризации Крыма и нарушении прав человека на полуострове.

В свою очередь, Эрдоган заявил, что выступает против усиления напряжения в регионе Черного моря.

"Нашей основной целью является сохранение Черного моря как моря мира спокойствия и стабильности. Мы ни в коем случае не желаем повышения градуса напряжения, повышения давления в нашем регионе под любым видом", - заявил Эрдоган.

Визит Зеленского в Турцию

10 апреля Зеленский прибыл с рабочим визитом в Турцию.

На повестке дня встречи находятся вопросы обороны, туризма и торговли.

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Автор: Виталий Саенко