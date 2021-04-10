В Стамбуле началась встреча за закрытыми дверями президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Читайте такжеЗеленский завтра посетит Турцию: на повестке дня оборона и торговляВ Турцию Зеленский прибыл вместе с супругой Еленой. Из аэропорта они отправились в резиденцию президента Турции — дворца Хубер. Там и проходит встреча с Эрдоганом, сообщила пресс-служба президента.
"Президенты Украины и Турции поприветствовали друг друга и прошли к месту проведения встречи с глазу на глаз. Членов официальной делегации Украины встретил министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу", — говорится в сообщении.
Также при сопредседательстве президентов двух государств будет проведено девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.
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