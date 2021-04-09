В повестке дня визита будут вопросы сотрудничества в оборонном секторе, в сфере туризма и относительно соглашения о свободной торговле.

Президент Владимир Зеленский 10 апреля совершит визит в Турцию.

Читайте такжеУкраина и Турция подписали военное соглашение: Зеленский объяснил ее значение (видео)Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

Дипломатические источники сообщили, что визит в субботу состоится в рамках 9-го заседания Стратегического совета высокого уровня Турции и Украины.

В повестке дня визита будут вопросы сотрудничества в оборонном секторе, в сфере туризма и относительно соглашения о свободной торговле.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко