Президент Владимир Зеленский 10 апреля совершит визит в Турцию.
Читайте такжеУкраина и Турция подписали военное соглашение: Зеленский объяснил ее значение (видео)Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.
Дипломатические источники сообщили, что визит в субботу состоится в рамках 9-го заседания Стратегического совета высокого уровня Турции и Украины.
В повестке дня визита будут вопросы сотрудничества в оборонном секторе, в сфере туризма и относительно соглашения о свободной торговле.
Вас также могут заинтересовать новости
- Зеленский образовал делегацию для переговоров с Турцией по соцобеспечению
- Турция готова присоединиться к платформе по деоккупации Крыма-Зеленский
- Глава МИД Турции подтверждает поддержку создания Крымской платформы
- В Турции заявили о чрезвычайной важности Украины для мира и стабильности Черноморского региона
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram