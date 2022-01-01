Одной из главных целей президент назвал прекращение войны на Донбассе и повышение зарплаты учителям.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом и назвал свои главные цели на 2022-й год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время новогоднего обращения к украинцам.

"И в этом году мы старались, чтобы вместо многих" до сих пор нет "украинцы могли сказать "наконец есть". О разных вещах, в разных регионах Украины. Чтобы люди в Запорожье могли сказать: "Наконец-то есть мост!", в Днепре, в Николаеве: "наконец-то есть трасса!", "Наконец-то новый аэропорт" - в Одессе"..., "Наконец – то есть дорога" - могли сказать все мы во всей Украине", - отметил президент.

Зеленский отметил, что в этом году в Украине наконец заработало государство в смартфоне, а скоро появятся и экономические паспорта.

Читайте такжеЗеленский и Байден проведут телефонный разговор: названа датаКроме того, он уточнил, что власть работала, чтобы украинские врачи могли сказать, что наконец - имеют "нормальную зарплату", которая в новом году вырастет вдвое.

"Это еще не та сумма, которой можно гордиться. Но уже не та, за которую очень стыдно. Мы не можем, к сожалению, сказать в этом году то же самое о наших учителях. И это моя боль. Я очень хочу, чтобы мы могли все это сказать в следующем году. И это моя цель", - сказал глава государства.

Он также напомнил, что не все украинцы хотят вакцинироваться, и назвал это "общей болью" Украины.

"И, к сожалению, мы пока не закончили войну на востоке нашего государства. И это - моя главная цель. Именно поэтому я говорю "пока". Потому что следующий год точно будет лучшим! Я уверен в этом", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что главное, чтобы все были здоровы и живы и собирались за одним столом всей семьей".

"Чтобы соседи в гости к нам – с холодцом и с бутылкой, а не с оружием и без стука. И чтобы друзья и чтобы они были настоящие, которые готовы сражаться за тебя, – не в Твиттере, а рядом. И чтобы родственники приезжали. И чтобы приезжали почаще. Из Донбасса, из Крыма. Но не в гости, а к себе, возвращались домой, ведь все мы – одна семья. И Донбасс, и Крым", - заявил он.

Читайте такжеВ Украине могут появиться "учредители государственной независимости": подан законопроектВ своей речи глава государства перешел на русский, отметив, что "как только мы уберем линию разграничения в голове, она исчезнет и на карте".

"И будет так, как должно быть в Украине. Как в песне: Одна калина за окном, одна семья за столом, и Украина, потому что у нас другой нет. Всего этого я хочу вам всем, Дорогие украинцы, пожелать. А мы для этого все сделаем", - подытожил Зеленский.

Как ранее сообщал УНИАН, в последние минуты 2021 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с новогодним поздравлением.

Вас также могут заинтересовать новости: