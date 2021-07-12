Основной темой встречи членство Украины в ЕС, ситуация на Донбассе и "Северный поток-2".

Президент Владимир Зеленский встретился с кандидатом в канцлеры от правящей партии Христианско-демократического союза Армином Лашетом. Встреча состоялась в рамках визита главы государства в Германию

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Основной темой встречи стало членство Украины в Европейский союз и ситуация на востоке страны.

"Для Украины важно, чтобы следующее Федеральное правительство продолжило политику поддержки Украины в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности, способствовал единству ЕС по европейской интеграции и членстве Украины в НАТО", – заявил Зеленский.

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При этом он указал, что в Украине более 60% граждан поддерживает вступление в Евросоюз.

Кроме того, Зеленский рассказал о безопасности на Донбассе, концентрации российских войск и вооружения на украинской границе. На фоне этого президент Украины напомнил, что необходимо активизировать "нормандский формат" и переговоры в Минске.

Также затронули тему российского газопровода "Северный поток-2". Зеленский напомнил об экономической угрозе для стран Евросоюза.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский прибыл с двухдневным рабочим визитом в Германию. Глава государства проведет ряд встреч, в частности с Федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Отмечается, что также состоится встреча с председателем Христианско-демократического союза, Премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом.

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Автор: Анастасия Горбачева