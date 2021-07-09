11 июля президент летит в ФРГ, где встретится с канцлером Ангелой Меркель и с федеральным президентом.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Германию планирует представить аргументы, которые должны убедить в важности остановки строительства газопровода "Северный поток-2".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил новый пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

"11 июля президент летит в Германию, где встретится с канцлером Ангелой Меркель и с федеральным президентом. Они будут говорить об усилении роли Германии в "Нормандском формате", о роли Германии в установлении мира на Донбассе", - сказал Никифоров.

Также, по словам Никифорова, президент отметит важность остановки строительства газопровода "Северный поток-2".

Читайте такжеНовый спикер Зеленского о книге Мендель: ОП ничего комментировать не придется"Он везет аргументы, которые должны убедить в том, что этот газопровод вредит как Украине, так и европейским странам. Будут говорить о деоккупации Крыма. Конечно же, мы ожидаем выступления Германии на высоком уровне на "Крымской платформе". Они будут говорить и об энергетической безопасности, реформировании угольной промышленности, повышении энергетической эффективности. И конечно же, об экономическом сотрудничестве", - рассказал пресс-секретарь главы государства.

"Северный поток-2" - справка УНИАН

Проект "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусматривает строительство и работу двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Строительство газопровода в обход Украины планировали завершить до конца 2019 года вместе с уже существующим "Северным потоком-1". Его создание приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

Читайте такжеМИД Украины осуждает пытки украинца Рабешко в БеларусиОснователем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже более чем на 90%.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что украинские дипломаты делают все возможное, чтобы остановить запуск "Северного потока-2". По его словам, препятствовать этому проекту сложно, поскольку на территории Европы есть мощные игроки, которые заинтересованы в сотрудничестве с РФ.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Бундестаге назвали темы встречи Меркель и Зеленского. Ужин состоится 12 июля, он будет проходить в Федеральной канцелярии Германии.

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Автор: Леся Лещенко