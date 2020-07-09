Зеленский: Я уверен, что Медведчук действительно финансируется Россией (видео)

При этом Зеленский подчеркнул, что все должно быть по закону.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что кум президента РФ Владимира Путина, нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук финансируется из Москвы.

Об этом он сказал активисту Нацкорпуса во время визита в Волынскую область.

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«Я уверен, что он действительно финансируется Российской Федерацией. Но этим должны детально заниматься правоохранительные органы. Я с вами в этом вопросе одного мнения», - заявил Зеленский.

При этом он подчеркнул, что все должно быть по закону.

Как сообщал УНИАН, 31 августа президент Владимир Зеленский в интервью на телеканале "1+1" в программе "100 дней президента Украины" заявил о наличии информации об объемах и источниках финансирования партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» и телеканалов, связанных с ее представителями, и это станет «очень громким историей».

«Партия Медведчука, там есть еще большой вопрос, это его партия, или там временное объединение и кто они такие. Есть большой вопрос, откуда у них деньги на финансирование партии, откуда деньги на финансирование каналов. У нас есть ответы - объемы кэша (наличности - УНИАН), откуда и из какой страны они все это получают. И это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится», - заявил Зеленский.

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