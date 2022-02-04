Турция получила положительный отклик на приглашение Путина.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что президент Украины Владимир Зеленский согласился на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Турции.

Об этом пишет CNN Turk.

Ранее Эрдоган пригласил в Анкару Путина и Зеленского для "обсуждения и разрешения разногласий".

"На наше приглашение о том, чтобы Путин по возвращении из Китая посетил Турцию, был получен положительный отклик. Сейчас мы устанавливаем дату. Потом мы хотим на высоком уровне собрать господина Путина и господина Зеленского. Наша договоренность с господином Зеленским именно в этом направлении", - рассказал он журналистам.

Читайте такжеЭрдоган балансирует между поддержкой Украины и осложнениями с РФ - западные журналистыПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не отвергают возможность встречи президентов РФ и Украины.

"Но для того, чтобы это происходило, необходимо, чтобы что-то выполнялось из предыдущих договоренностей", - цитирует его слова РИА.

"Очень трудно говорить о каких-то встречах на высшем уровне. Потому что встречи на высшем уровне всё-таки должны быть подготовленные, они не должны быть спонтанные, они не должны быть безрезультативными и несодержательными. Пока с подготовкой мы хромаем", - отметил Песков.

Как сообщал УНИАН, вчера в Киеве состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

На ней говорили о стягивании Россией войск к границам с Украиной и о соглашении о свободной торговле. Кроме этого Эрдоган заявил о готовности принять саммит Зеленского и Путина для прекращения кризиса между странами.