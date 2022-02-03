Эрдоган поддерживает реакцию Зеленского на стягивание Россией войск, также его страна готова принять саммит лидеров Украины и РФ для прекращения кризиса между государствами.

3 февраля в Киеве прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. На ней говорили о стягивании Россией войск к границам с Украиной и о соглашении о свободной торговле. Кроме этого Эрдоган заявил о готовности принять саммит Зеленского и Путина для прекращения кризиса между странами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Турции сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Так, Эрдоган поддержал позицию Зеленского относительно стягивания войск РФ у границ Украины.

"Наш визит пришелся на чувствительный период. Хочу повторить, что мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым", - подчеркнул президент Турции.

Он отметил, что с одобрением воспринимает сообщения украинских должностных лиц, прежде всего, президента, которые "имеют здравый смысл и ставят диалог на первое место". Ранее Зеленский призвал украинцев сохранять спокойствие и не кричать "все пропало".

По словам Эрдогана, сценарии возможной оккупации и безответственные заявления истощают украинский народ.

Кроме этого, Эрдоган заявил о готовности принять саммит лидеров Украины Зеленского и России Путина для прекращения кризиса между странами.

"Как я отмечал ранее, Турция готова делать все должное, чтобы закончить кризис двух соседних стран, которые располагаются за (Черным) морем. На сегодняшних переговорах я еще раз подчеркнул, что мы с удовольствием примем в Турции саммит на уровне лидеров или переговоры на техническом уровне, ведь Турция руководствуется логикой, чтобы думать как снизить градус (напряжение), вместо того, чтобы раздувать пожар", - сказал Эрдоган.

Читайте такжеУкраина и Турция подписали соглашение о расширении производства беспилотников BayraktarТакже он добавил, что Турция придает большое значение работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

"Мы искренне верим, что кризис будет урегулирован мирными и дипломатическими методами в рамках Минских соглашений на принципах территориальной целостности Украины и международного права", - сказал Эрдоган.

Президент Турции также поделился своими мыслями относительно соглашения о зоне свободной торговли. Он отметил, что в прошлом году торговый баланс двух стран демонстрировал рост в 60%. Эрдоган верит, что это соглашение позволит увеличить товарооборот между странами до 10 млрд. долларов.

"Мы гордимся тем, что турецкие компании выполняют в Украине инфраструктурные проекты", - добавил президент Турции.

Читайте такжеУкраина и Турция подписали ряд двусторонних соглашенийКак уже сообщал УНИАН, Зеленский прокомментировал подписание соглашения о зоне свободной торговли с Турцией. Он отметил, что это соглашение позволит увеличить валовой внутренний продукт Украины.

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