По словам президента, речь идет о всех тех должностных лицах, которые бежали из городов и сел вместо того, чтобы оборонять и сражаться за государство.

Президент Владимир Зеленский рассказал, кто его больше всего разочаровал за год полномасштабной войны России против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости".

"Кто меня разочаровал... Все те, кто уехали 24 февраля. Все те, кто выехали из Киева. Те, кто выезжали из городов и деревень, которые должны были управлять государством или охранять его, сражаться за него. Все эти люди меня разочаровали", - сказал Зеленский.

Видео дня

Пресс-конференция Зеленского 24 февраля 2023

Напомним, в эти минуты президент Украины Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию. Отвечая на вопросы журналистов он уже рассказал, что делает достаточно ошибок каждый день, но роковых, к счастью, не было.

Также глава государства отметил, что теоретически не думает о переговорах с Россией о прекращении войны. Президент стремится привлечь к формуле мира страны Латинской Америки, Африки, а также Индию и Китай.

Также президент отметил, что Украина способна победить в российско-украинской войне уже в 2023 году, несмотря на стремление агрессора достичь хотя бы каких-то результатов на поле боя.

Вас также могут заинтересовать новости: