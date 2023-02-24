Президент Владимир Зеленский рассказал, кто его больше всего разочаровал за год полномасштабной войны России против Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости".
"Кто меня разочаровал... Все те, кто уехали 24 февраля. Все те, кто выехали из Киева. Те, кто выезжали из городов и деревень, которые должны были управлять государством или охранять его, сражаться за него. Все эти люди меня разочаровали", - сказал Зеленский.
Пресс-конференция Зеленского 24 февраля 2023
Напомним, в эти минуты президент Украины Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию. Отвечая на вопросы журналистов он уже рассказал, что делает достаточно ошибок каждый день, но роковых, к счастью, не было.
Также глава государства отметил, что теоретически не думает о переговорах с Россией о прекращении войны. Президент стремится привлечь к формуле мира страны Латинской Америки, Африки, а также Индию и Китай.
Также президент отметил, что Украина способна победить в российско-украинской войне уже в 2023 году, несмотря на стремление агрессора достичь хотя бы каких-то результатов на поле боя.