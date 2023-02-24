По словам украинского лидера, у нашего государства уже есть "все" для победы над агрессором.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Украина способна одержать победу в российско-украинской войне уже в 2023 году, несмотря на стремление агрессора достичь хотя бы каких-то результатов на поле боя.

Об этом лидер страны заявил в пятницу, 24 февраля, во время своей пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости", которая была организована в честь годовщины сопротивления украинцев российской агрессии.

В ответ на вопрос журналиста о вероятности одержать победу над россиянами в этом году, Зеленский отметил, что у Украины для этого все есть.

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"Если все мы выполним свои задачи, нас ждет победа. Я уверен, что победа будет. Я действительно хочу, чтобы в этом году. У нас все для этого есть - мотивация, уверенность, друзья, дипломатия. Мы объединили все силы против этого нашествия", - сказал президент.

Также он отметил, что ни одна страна в мире не смогла бы противостоять российской агрессии самостоятельно, без поддержки партнеров. И здесь важно, чтобы все партнеры в полном объеме выполняли "свою домашнюю работу", сказал Зеленский.

Вероятность завершения войны в 2023 году

Напомним, что на днях похожий прогноз касательно завершения полномасштабной войны между РФ и Украиной сделал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, 2023 год принесет Украине радость и победу.

Со своей стороны военный эксперт Олег Жданов также комментировал, что горячая фаза войны в Украине может закончиться уже к осени 2023 года, а бывший советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ВСУ способны выйти к границам временно оккупированного полуострова Крым уже после апреля.

Ранее советник руководителя ОП Михаил Подоляк отмечал, что темпы оказанием военной помощи со стороны Запада напрямую влияют на сроки окончания российско-украинской войны.

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