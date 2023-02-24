Президент стремится привлечь к формуле мира страны Латинской Америки, Африки, а также Индию и Китай.

Президент Владимир Зеленский заявил, что теоретически не думает о переговорах с Россией по прекращению войны.

"Я не думаю теоретически, как могут пройти эти переговоры и что это такое. Мы делаем конкретные шаги. Украина инициировала формулу мира на G20", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что в формуле мира отражено видение Украины относительно завершения войны.

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"Мы предложили шаги. Сегодня мы видим заинтересованность в выполнении этой формулы мира и поддержке", - добавил Зеленский и поблагодарил 141 страну мира, которые вчера на заседании Генеральной Ассамблеи ООН поддержали резолюцию о мире в Украине.

"Следующим шагом я вижу привлечение как можно большего количества государств для первого учредительного саммита. Хочется, чтобы он был результативным. И хочется действительно дожать и добить, чтобы он был там, где будет большое количество государств мира. Я работаю вместе с нашей командой и партнерами над тем, чтобы были не только государства - стратегические партнеры, которые нас поддерживают... Мы работаем, чтобы были представители с разных континентов", - сказал президент.

Он добавил, что хочет привлечь к формуле мира страны Латинской Америки, Африки, а также Индию и Китай.

"Наша задача - привлечь абсолютно всех и показать миру: вот оно, уважение к территориальной целостности, к Уставу ООН, к жизни и правам людей жить. Я считаю, что чем больше стран мы привлечем со всех континентов мира - тем больше будет наша поддержка", - подчеркнул Зеленский.

Украинская "формула мира"

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2022 года в Индонезии состоялся саммит G20. На саммите президент Украины Владимир Зеленский представил международному сообществу украинскую формулу достижения мира и призвал лидеров иностранных государств помочь Украине реализовать ее. По словам президента Украины, каждый из 10 пунктов формулы четко проработан: это радиационная и ядерная безопасность; продовольственная безопасность; энергетическая безопасность; освобождение всех пленных и депортированных; выполнение Устава ООН и восстановления территориальной целостности Украины и мирового порядка; вывод российских войск и прекращении боевых действий; возвращение справедливости; противодействие экоциду; недопущения эскалации; фиксация окончания войны.

12 декабря 2022 года Зеленский во время выступления на саммите G7 назвал три шага, необходимые для ускорения мира. Это, по словам президента, предоставление Украине современного вооружения для защиты, сохранения финансовой, энергетической и социальной стабильности, а также новые дипломатические меры для освобождения всех украинских пленных и территорий.

23 февраля Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций поддержала резолюцию о всестороннем, справедливый и длительный мир в Украине в соответствии с Уставом ООН. В тексте резолюции высказывается настойчивый призыв к России немедленно и безусловно вывести все ее войска с территории Украины.

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