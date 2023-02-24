Главное, чтобы среди ошибок не было фатальных, уверен глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что делает достаточно ошибок каждый день, но фатальных, к счастью, не было.

"Моя самая большая ошибка... Я не знаю, мне кажется, их было достаточно. Не знаю. Я ежедневно работаю с утра до вечера, делаю выбор. Я - живой человек, и каждый день я, наверное, ошибаюсь. Главное, чтобы у меня как у президента не было фатальных ошибок, из-за которых я, как гарант Конституции и гарант защиты страны, могу ее с вами потерять. Слава Богу, такой ошибки не было", - сказал президент во время пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости".

"Год несокрушимости": Зеленский проводит пресс-конференцию

В пятницу, 24 февраля, проходит пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского "февраль. Год несокрушимости".

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Во время общения с журналистами президент сделал ряд важных заявлений, в частности о переговорах с агрессором. Зеленский заявил, что теоретически не думает о переговорах с Россией по прекращению войны. Впрочем, он хочет привлечь к формуле мира страны Латинской Америки, Африки, а также Индию и Китай.

Также президент отметил, что Украина способна победить в российско-украинской войне уже в 2023 году, несмотря на стремление агрессора достичь хотя бы каких-то результатов на поле боя.

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