Зеленский отметил, что не имеет возможности сегодня из-за войны поехать в некоторые города.

Президент Владимир Зеленский анонсировал, что одним из первых его зарубежных визитов после победы Украины в войне против РФ будет визит в польские города, которые особенно помогали нашей стране.

Об этом Зеленский сообщил на совместном брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой

"Я, к сожалению, не имею возможности сегодня из-за войны поехать в некоторые города, которые либо существовали как гуманитарные хабы, либо хабы для поставки оружия, или прекрасные города, которые приняли наших людей, особенно женщин, детей. Я не имею сегодня возможности поехать и просто поблагодарить этих людей и эти города. Но я уверен, что после того, как мы победим, это будут одни из первых городов, в которые я с удовольствием приеду", - сказал Зеленский.

Зеленский заявил, что поддерживает идею встречи чиновников Украины и Польши, которые "обязательно встретятся и рассмотрят те или иные важные вещи".

Президент также отметил, что было много моментов, когда они с Анджеем Дудой занимались вопросами вооруженной поддержки Украины, но о них пока нельзя говорить публично.

"Мы благодарны Польше, они постоянно, ежедневно, работали, и особую роль в укреплении и поставках оружия сыграл лично президент Польской республики. После победы Украины, а значит, нашей общей победы, мы сможем вспомнить много деталей, много ночей, когда мы постоянно общались и лично занимались вопросами той или иной вооруженной поддержки Украины... Это действительно были очень сложные моменты. Но приятно вспоминать, что в такие сложные моменты рядом с нами такие друзья, которые делают эти моменты проще", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 22 мая в Киев с неанонсированным визитом приехал президент Польши Анджей Дуда. Он выступил в Верховной Раде и стал первым мировым лидером, который сделал это с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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