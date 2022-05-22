Президент Польши указал на необходимость замораживания в западных банках российских валютных резервов.

Президент Польши Анджей Дуда отмечает, что Россия должна заплатить за восстановление городов и сел Украины, которые разрушает российская оккупационная армия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Дуда заявил во время выступления в Верховной Раде Украины.

По его словам, Польша хочет принять активное участие в восстановлении Украины. Дуда добавил, что для этого нужны специальные фонды.

"Я уже в ближайшие дни буду об этом говорить с мировыми лидерами во время саммита в Давосе. Но помните, что Украина должна быть отстроена прежде всего за средства агрессора. Таковы требования исторической справедливости. За средства Российской Федерации", - подчеркнул он.

В связи с этим президент Польши указал на необходимость замораживания в западных банках российских валютных резервов.

"Это Россия разрушила Украину, и Россия должна за это заплатить", - подчеркнул Дуда.

Он добавил, что пришло время заключить новый польско-украинский договор о добрососедстве. Дуда обратил внимание, что война России против Украины показала, что железнодорожная и дорожная инфраструктура между Украиной и Польшей находится в не лучшем состоянии.

"Время наверстать это опоздание. Польско-украинская граница должна объединять, а не разделять. Это теперь должна быть наша большая цель", - подчеркнул Дуда.

Также он выступил за совместное построение скоростного железнодорожного сообщения Киева и Варшавы: "Верю, что мы это сделаем в ближайшие годы".

Кроме того, Дуда вспомнил, как в 2012 году Польша и Украина совместно организовали Чемпионат Европы по футболу (Евро-2012), когда были привлечены огромные инвестиции.

"Я глубоко верю, что еще не один такой проект стоит перед нами, что мы будем реализовывать огромные европейские и мировые проекты, спортивные, но также и другие. Украина выиграет войну, преодолеет трудности и будет отстроена еще лучше", - сказал Дуда.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Дуда рассказал, кем считает украинцев в Польше и пообещал помочь Украине вступить в ЕС.

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