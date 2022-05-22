Анджей Дуда уже в Украине / фото president.gov.ua

Президент Республики Польша Анджей Дуда прибыл с визитом в Украину.

Об этом сообщается на официальном сайте главы польского государства.

"В воскресенье в Верховной Раде в Киеве президент Республики Польша выступит с посланием как первый глава иностранного государства с начала войны", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия должна будет выплатить Украине контрибуцию после окончания войны.

"Украина должна быть восстановлена в пределах международно признанных границ. Россия должна выплатить компенсацию за то, что она разрушила в Украине, а виновные в военных преступлениях в Украине должны быть привлечены к уголовной ответственности", - сказал глава государства.

Также он подчеркнул, что после окончания войны "ни один честный лидер и ни одно честное государство не поверят, что ничего не произошло".

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Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины информировал, что Россия создает фейки о якобы коварном намерении Польши перейти на сторону РФ и захватить западную часть Украины.

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