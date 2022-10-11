Военный эксперт Роман Свитан: Идея переговоров с РФ убивает - перед ними Путин всегда увеличивает поражение мирного населения

Роман Свитан в интервью УНИАН рассказал о риске повторных массированных атак на Украину, угрозе со стороны Беларуси, сокращении линии фронта и ПВО IRIS-T для Украины.

Роман Григорьевич, сегодня было выпущено около 83 ракет по Украине. Для чего и почему?

Происходит плановое движение Российской Федерации к действиям, которые должны были случиться примерно неделю назад, они уже тогда были готовы. Назначение генерала Суровикина – это шаг Путина к тому, чтобы использовать его способности. Это пехотный генерал, который никак себя не показал на поле боя на земле. Несколько лет назад его назначили командующим ВКС. Так сказать, танкист стал летчиком. Но летчиком, конечно же, он не стал, а стал выполнять определенные задачи на поле боя. Он начал ставить авиацию. Позавчера он уже дал указание разбомбить Запорожье, где ночью были нанесены удары по мирным жителям и спальным районам. Там они примерно увидели как срабатывают системы противовоздушной обороны, а дальше произошла перестройка и уточнение целей. Вчера он уже перешел к массированной атаке по территории Украины.

Скорее всего, это максимум, который они могут. Это, можно сказать, пик их огневого воздействия.

Такие волны могут повториться, но не больше чем та, которая была. Еще будет две-три волны такого уровня, а дальше они выйдут на определенное плато, когда уже не смогут использовать то количество вооружения, которое они подготовили к броску. Явно прослеживается подготовка. Для того чтобы совершить этот удар, надо готовиться недели две как минимум. Поэтому можно говорить, что решение о подготовке к этому удару было принято еще в начале месяца.

То есть Крымский мост здесь ни при чем?

Да, Крымский мост никак не повлиял. Он больше повлиял на медийную составляющую. Они в медийном плане к этому "приклеили" Крымский мост. Но реальная подготовка удара такого уровня происходит минимум неделю-две. С конца сентября или начала октября они готовились, это точно. Если бы не Крымский мост, то был бы еще какой-нибудь повод.

Я думаю, это все привязано к тем предполагаемым переговорам, которые в ближайшее время намечаются между США и Россией. По-моему, там еще Великобритания, Франция, Германия. Всегда перед такого рода предложениями Путин увеличивает свою проблемность, чтобы поднять ставки на переговорах. Любые переговоры такого уровня и подготовка к таким переговорам несут смерть.

До Эрдогана нужно достучаться и сказать: "Товарищ, ты убил несколько десятков человек самой идеей". Вспомните все переговоры, которые были. Они все сопровождались такими массированными обстрелами. Например, крайние переговоры по зерновой сделке. Тогда они проходили в Стамбуле, и в это же время был удар по Виннице.

Перед переговорами, которые предлагает Эрдоган, Путин увеличивает уровень поражения именно мирного населения, так как на военное поражение никто так реагировать не будет. Это происходит для того, чтобы торговаться жизнями.

Линия фронта уменьшится

Сегодня еще и Лукашенко "всплыл" со своим заседанием и объявлением того, что они будут объединяться в военные группировки, потому что Украина якобы угрожает Беларуси. Как вы можете это прокомментировать? Чем это может грозить Украине?

Вы правильно сказали, что Лукашенко "всплыл". "Оно не тонет". Оно обязательно всплывет. Это тоже больше медийного плана посыл. Можно сказать, что это последний ход подготовки к слиянию России и Беларуси. И он может быть также приурочен к этим переговорам. Создается определенный политический кейс, которым будут торговаться на этих переговорах. Потому Путин, что называется, надувает щеки. То есть увеличивает в медийном плане свою военную составляющую.

За счет Беларуси он, конечно, ничего не увеличит, поскольку белорусская армия никогда не воевала ни с кем и у нее нет боевого опыта. Они не будут воевать с Украиной. Единственное, что они могут сделать - это предоставить свою территорию российским войскам.

Они правильно с военной точки зрения выполнили выход из Киевской области когда поняли, что плотности войск им не хватает для удерживания 2,5 тысячи километров фронта. И они сжались до уровня тысячи километров. Сейчас им не хватает войск даже для удерживания этой тысячи, потому они, скорее всего, будут уменьшать ширину фронта где-то до уровня 300-500 километров, не больше. Но они точно не будут его увеличивать. Для нас было бы хорошим подарком, если бы они растянули свои войска на дальность, допустим, 2 тысячи километров. Нам бы проще было с ними воевать тогда. Но никто не будет уменьшать плотность войск ради каких-то призрачных действий в районе Беларуси. Для того чтобы с этой стороны провести сейчас нападение хотя бы такое, которое было полгода назад, им нужно кинуть туда все войска с южного фронта, ведь усилиями Беларуси это просто невозможно сделать в ближайшее время. Все действия будут провальными.

А вот Лукашенко правильно боится нашего превентивного удара. Потому что как только мы поймем, что в нашу сторону готовится какое-то наступление, мы нанесем удар уже по территорию Беларуси. Тогда под ударом будут все военные объекты, включая Мозырский нефтеперерабатывающий завод, аэродром в Зябровке. Под нож пойдут Лида, Барановичи, другие важные белорусские аэродромы. Тогда Лукашенко вообще останется без авиазащиты.

Такие движения медийного плана не принесут никаких проблем для украинской армии. Армия готова встретить любое войско с Севера. Армия "зарыта" вдоль границы, проминирована, выполнены определенные инженерные сооружения, проминированы все танкоопасные направления. То есть был выполнен полный комплекс оборонительных мероприятий. Это выполнялось не один месяц с того момента, как только стал вопрос о закрытии границы с северной стороны. Там уже, как говорят, кони застоялись - силы на северной границе уже рвутся в бой. Их останавливают наши генералы. Лукашенко может это прогнозировать, кстати. То есть любая проблема в Украине может сорвать эти части, расположенные вдоль Беларуси, и они зачистят лукашенковский режим.

Есть еще батальоны белорусов, которые также расположены на белорусской границе. А их точно уже никто не остановит, даже наши команды. Они могут просто пойти освобождать территорию Беларуси. Именно такого плана движение Лукашенко прогнозирует. Они понимают, что от этого они ничем не закроются, поэтому пытаются прикрыть свою территорию гипотетическим наличием какой-то силы. Но мы ее не видим там вообще нигде. Они у нас болтаются уже полгода на Юге и мы их просто щемим каждый день - по батальону на концерт к Кобзону отправляем. Естественно, Лукашенко понимает, что за несколько недель от его режима может ничего не остаться. Поэтому он больше боится. Это такая реакция защиты на предполагаемую угрозу со стороны Украины.

Контрнаступление на Луганщине

Вы сейчас вспомнили о нашем наступлении на Юге. Вам что-то известно о нем? Оно замедлилось или просто сейчас ушло в тишину, чтобы не сглазить?

Все идет по плану. Абсолютно никакие внешние раздражители на контрнаступление не влияют. Идет планомерное уничтожение правобережной группировки российских войск. Оно приведет к такому же обрушению фронта, какое было неделю-полторы назад, когда они ушли с большей половины северной части. То же самое происходит и в Луганской области. После того как мы освободили большую часть Харьковской области и занялись Луганской областью, у них не хватает войск для того, чтобы выстроить линию обороны даже от Сватово до Кременной. Максимум, что они могут в том районе - это собрать какие-то гарнизоны и удерживать только эти города.

Кстати, в Луганской области идет накопление резервов украинских войск. В ближайшее время мы двинемся дальше. Это все планомерное движение, ведь именно так наступление и происходит: сначала идет наступление, затем освоение освобожденных территорий и накопление резервов. Следующий шаг - снова наступление. Прорывов больше чем на два танковых перехода (около 100 километров) не происходит. Даже лучше один танковый переход, так как второй уже опасен - можно просто не успеть подтянуть тылы и попасть в какой-то котел. В ближайшее время, я думаю, будет нанесен основной удар в районе Запорожского фронта (от Запорожья до Донецка). Это может быть в Орехово, Гуляйполе или Угледаре. Там будет совершён прорыв в сторону либо Мелитополя, либо Бердянска, либо Мариуполя. Все будет зависеть от задач, поставленных Генштабом. Самый оптимальный вариант - это выход на Мелитополь.

Мобилизационная система России рухнула

А что там с частично мобилизованными? Их уже присоединили? Сколько их уже отправили на фронт?

Мобилизационная система России рассчитана на определенное количество военнослужащих, которых она сможет научить, поставить в строй, обмундировать и вывести на позиции. Это количество мы видим каждые полгода - 150 тысяч человек. Это весенний и осенний призыв, который готовят в течение двух-трех месяцев. То есть 50 тысяч в месяц получается, не больше. Сейчас произошла ситуация, когда накопление этой мобилизационной структуры привело к ее обрушению.

Это как в литровую банку попробовать налить два литра воды. Так и произошло в мобилизационной системе РФ, где они раздали повестки на 300 тысяч человек, а приняли только 150 тысяч.

Сейчас они их только приняли и начали обучать. То есть они выйдут только через два-три месяца. Но выйдут они в качестве слишком малоэффективной силы - это те люди, которых нельзя будет использовать для выполнения каких-то боевых задач. Их могут использовать либо на доукомплектование, либо дальше отправят на дообучение.

А вот оставшихся 150 тысяч, которых просто некуда деть, начали рассовывать куда только можно. Кто-то еще едет, а кто-то еще пешком идет с Якутии. Через пару лет до Украины дойдут. Этими 300 тысячами мобилизационной системе РФ поставили невыполнимую задачу, поскольку 150 тысяч человек "болтаются" где-то между фронтом и поездкой в сторону фронта. А те "чмобики", которые уже попали на фронт, могли в этом году уже пройти комиссию, сборы резервистов, боевую стрельбу. Поэтому они готовы сразу выходить на фронт, куда их и отправляют. Их действительно видно, но это только по той причине, что они не привыкли нагибаться. Они не знают как уходить от взрывов и как себя вести в бою.

Один из методов использования этих военных - это так называемая "дымовая завеса". То есть ими доукомплектовывают какие-то кондовые части, которые воюют уже несколько месяцев. Допустим, отправляют в какой-то батальон, который потерял уже 50% личного состава. Те старослужащие знают как себя вести, а эти "чмобики" - нет. Поэтому их хорошо видно, и наши военные стреляют сначала по "чмобикам", а потом уже по старослужащим.

То есть они просто живой щит?

Нет, еще дальше. В качестве живого мяса использовали донецких "мобиков", которых вообще одних выпускали.

Им ставили задачу взять какое-то село, они не знали как это делать, заходили в это село, а по ним уже били наши вооруженные силы. Старослужащие видели наши огневые точки и начинали отрабатывать по этим точкам.

А этих "чмобиков" используют в качестве дымовой завесы - они становятся первой целью, по которой стреляют, а у тех старослужащих есть какой-то запас времени, чтобы выполнить свою боевую задачу. Это отвлекающая цель, которая на себя принимает удар. Они жизнью этого "чмобика" выигрывают себе несколько секунд и спасаются. Наши войска будут постоянно скашивать этих "чмобиков", и их будут постоянно требовать на доукомплектование. Это своеобразная карусель смерти.

Неосторожное курение на Крымском мосту может ускорить освобождение Херсона от оккупации?

Даже то поражение Крымского моста, которое мы сейчас нанесли, как минимум на 50% сократит движение военной техники, войск и обмундирования херсонской группировке. Есть еще армейские резервы, которые могут использоваться около недели. А уже через неделю с 50% нехваткой военной амуниции они будут непригодны даже к выполнению оборонительных задач. То есть через неделю начнется активная фаза зачистки правобережья.

Я думаю, что до конца этого месяца уже украинские войска займутся деоккупацией Херсона.

А деоккупация Херсона будет зависеть от тех сил и средств, которые будут предоставлены для выполнения задач. Хотя там уже по действиям наших войск виден сам механизм освобождения - Херсон будет взят в полуокружение со стороны Александровки. Атака пойдет, пойдут силы на зачистку Снигиревского плацдарма, дальше вдоль правого берега Ингульца, дальше уже пойдут на Херсон. Выход на Херсон будет с трех сторон. Туда зайдет наша разведка с силами спецоперации и частями ГУР, будет зачистка уже в самом городе.

После сегодняшних терактов Германия заявила, что передаст нам ПВО IRIS-T уже в ближайшее время. Что это за ПВО, чем отличается от того, что сейчас есть?

Наши установки, которые производят пуск ракеты "воздух-воздух", хорошо себя показали. Но это ракеты малой дальности. То есть это ракеты, которыми пользовались истребители для исполнения задач прикрытия. Примерно такая же картина как с NASAMS - это та же самая система, только средней дальности. Там такие же ракеты AIM-120, которые хорошо себя показали. Это самая маленькая из всех систем, которые есть сейчас в наличии. Она может прикрывать небольшой объект в радиусе не более 20 км. Высота - где-то 10-15 км, все зависит от тех ракет, которые будут использоваться. В принципе, это больше точечная система для прикрытия объектов типа атомных станций. Может быть, для прикрытия правительственного квартала. Но не более того.

А объекты гражданской инфраструктуры?

Да, она может прикрывать такие объекты. Но, например, для ТЭС этого мало. IRIS-T прикроет бо́льшую площадь. Однако это не целая структура, а один из элементов многоэшелонированной обороны. Для того чтобы прикрыть какую-то ТЭС, нужен IRIS-T ближнего боя, NASAMS средних дальностей, С-300 или тот же Patriot, чтобы прикрывать большие дальности.

Как и чем в идеале мы можем защитить наши города? Каким должно быть это ПВО?

100% гарантии не дает ни одна система, даже "Железный купол". Как раз "Железный купол" больше направлен на борьбу с очень простыми ракетами, собранными на коленке - неуправляемыми ракетами небольшой дальности. То есть она нам точно не подходит ни в каком виде.

Система многоэшелонированной обороны должна быть выстроена вдоль всей Украины, и она должна иметь как минимум три уровня. Это наземное ПВО малой, средней и большой дальности. Оптимально - это IRIS-T, NASAMS и Patriot. Вторая составляющая - это система оповещения об обнаружении. То есть нужно расставлять систему локаторов по стране, чтобы мы видели издалека идущие к нам цели. Третья - это наличие самолетов. А теперь все эти уровни должны быть совмещены в единую систему управления. Это примерно система "Авакс". Эта система также определяет последовательность использования техники ПВО. И только тогда мы можем говорить, что мы где-то на 85% себя прикроем. Но для того, чтобы от ракет защититься, нам нужны "Томагавки" (ракеты "земля-земля" на 2-2,5 тысячи км). Нам нужно зачищать небо от самолетов, уничтожая их на территории противника. Это будет самый оптимальный вариант.

На сколько этот самый оптимальный вариант реален? В Украине же этого нет, насколько я понимаю. То есть это должны поставить нам наши партнеры. Я говорю "должны", потому что сейчас мы - щит для всей Европы. Реально ли получить это от партнеров и защитить Украину?

Мы уже не один месяц слышим разговоры о передаче таких систем. А раз мы их слышим, и раз они идут, то значит они по-любому придут к какому-то консенсусу и в какое-то время нам эти системы точно будут переданы.

Есть проблема в обучении персонала для работы с этими системами, но она уже решается. Как только решится вопрос с обучением, они нам будут переданы. Но это не делается очень быстро. Допустим, подготовленному летчику нужно 2-3 месяца, чтобы научиться летать на самолете, а неподготовленному - года. Выделены 100 миллионов на обучение летного состава. Движение в эту сторону идет.

Диана Шароди, Тала Калатай