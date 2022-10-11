Глава оборонного комитета Бундестага призвала подготовить украинскую армию к зиме.

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным невозможно.

Об этом сообщает Welt.

"Вы не можете вести переговоры с Россией при Путине и его последователях. Это показали смертоносные ракетные обстрелы этой бандой террористов центра Киева и других городов", – отметила она.

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По словам Циммерманн, война в Украине закончится только при условии передачи материальной помощи Украине. Она добавила, что украинскую армию необходимо подготовить к зиме.

"От снаряжения для холодных месяцев до боеприпасов и артиллерии. Однако для южного фланга Украине прежде всего нужны основные боевые танки", – подчеркнула глава оборонного комитета.

Переговоры между Украиной и РФ

Как сообщал УНИАН, Украина отказалась вести дипломатические беседы с агрессором, пока у власти находится Владимир Путин. Соответствующее решение было принято на заседании СНБО и 4 октября введенное в действие президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, глава Офиса президента Андрей Ермак, комментируя удар по Украине 10 октября, заявил, что ракетным террором Россия пытается склонить украинское руководство к переговорам.

В свою очередь военный эксперт Роман Свитан в интервью УНИАН отметил, что обстрелами украинских городов Путин увеличивает свою проблемность, чтобы поднять ставки на переговорах. Любые переговоры такого уровня и подготовка к ним несут смерть.

Он напомнил, что все предыдущие переговоры сопровождались такими же массированными обстрелами. Например, крайние переговоры по зерновому соглашению.

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