Президент убежден, что Порошенко и Медведчук перешли не "красные", а "кровавые линии" - зарабатывали конкретно на смерти военных

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя так называемые "пленки Медведчука", заявил, что решение экс-президента Петра Порошенко уполномочить кума Путина Виктора Медведчука вести переговоры с Россией свидетельствует о том, что никто не был заинтересован в окончании войны, "люди делали деньги".

Об этом он заявил в интервью для программы "VIP с Натальей Мосейчук".

Зеленский отметил, что он слышал несколько фрагментов "пленок Медведчука".

"Относительно ситуации с пленками, мне кажется, мы показали свою реакцию. Ну, смотрите, для меня не новость то, что произошло. Мы все об этом знали", - заметил он.

Глава государства отметил, что у власти было много разной информации от Службы безопасности, разведки и есть понимание, как это происходило, "что с террористами, сепаратистами Медведчук торговал, зарабатывал вместе с пятым президентом".

"Мы прекрасно понимаем, что украинский уголь, который из-за оккупации был захвачен на территории временно оккупированного Донбасса, покупала Украина через Россию. Он вывозился", - отметил он.

"Мы видим с вами сейчас и пленки, и видим также с вами, что произошло. Труба сейчас у государства, ведутся суды, его обвиняют в государственной измене. И поэтому, когда я вам говорю, что я считаю, что вероятно вместе с бывшим президентом они это делали и зарабатывали, я думаю, что не на пустом месте", - подчеркнул он.

В то же время, Зеленский утверждает, что экс-президент Петр Порошенко ему не интересен.

"Честно говоря, он мне был не интересен, даже когда он был президентом Украины... он уже не является кем-то в политике, но, к сожалению, он просто не готов это осознать. Все эти страшные записи, я считаю, являются чистой государственной изменой. То, что он сделал, когда все полномочия в переговорах предоставил Медведчуку между Украиной и Россией - это говорит о том, что никто не был заинтересован в окончании войны. Никто. То есть люди делали деньги. Вот и все. Я хотел сказать резко, просто не мог себе позволить, когда они говорят о "красных линиях", то они перешли не "красные", а "кровавые линии". То есть они зарабатывали конкретно на смерти военных. Я так считаю, это мое мнение. Это не приговор суда, все же", - резюмировал президент.

Справка УНИАН. Проект журналистских расследований Bihus.Info обнародовал записи, сделанные во время прослушивания разговоров народного депутата от "ОПЗЖ" Медведчука с российскими чиновниками и главарями боевиков.

Из записей следует, что Медведчук участвовал в переговорах о закупке газа, электроэнергии и об обмене пленными. Так, в одной из частей программы журналисты рассказали, как "труба Медведчука" стала его собственностью.

Также стало известно, что Медведчук осенью 2014 года по согласованию с тогдашним президентом Петром Порошенко и под прикрытием СБУ вел переговоры о закупке угля из ОРДЛО.

Кроме того, Медведчук блокировал увольнение "киборга" Андрея Гречанова из плена боевиков ради Порошенко.

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Автор: Константин Гончаров