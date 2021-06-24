В случае выхода во второй тур с Порошенко Зеленский получил бы 60% голосов избирателей, а с Бойко - 76%.

Лидером электоральных симпатий украинцев остается действующий президент Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Центра Разумкова, проведенного с 11 по 16 июня.

Так, если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы Зеленский (22% всех опрошенных или 32% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать).

В то же время, за Петра Порошенко намерены проголосовать соответственно 11% и 17% опрошенных, за Юрия Бойко - 9% и 13%, за Юлию Тимошенко - 7% и 10%, за Игоря Смешко - 4% и 7%, за Владимира Гройсмана - 3% и 4%, за Анатолия Гриценко - 2% и 3%, за Дмитрия Разумкова - 2% и 2%, за Олега Ляшко - 2% и 2%, за Руслана Кошулинского - 1% и 2%, за Виталия Кличко - 1% и 1%, за Александра Вилкула - 1% и 1%.

Читайте такжеВ ОП сообщили о "катастрофическом росте" Зеленского

Кроме того, в случае электорального соперничества Зеленского и Порошенко во втором туре действующий глава государства получил бы 33% голосов всех опрошенных или 60% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать, а Порошенко - соответственно 20% и 40% .

В случае выхода во второй тур Зеленского и Бойко за действующего президента проголосовали бы 36% всех опрошенных или 76% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать, а за Бойко - соответственно 13% и 24%.

Что известно об опросе

Исследование электоральных настроений граждан Украины было проведено среди 2 тыс. 018 респондентов в возрасте от 18 лет методом личного интервью во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антонина Доломанжи