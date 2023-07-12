Президент уточнил, что к документу о гарантиях безопасности для Украины впоследствии смогут присоединиться другие страны-партнеры.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новый документ по гарантиям безопасности для Украины, который сегодня могут согласовать страны Большой семерки, сможет изменить ситуацию и станет конкретным сигналом как для Украины, так и для России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом после их двусторонней встречи в Вильнюсе.

"Я не считаю Будапештский меморандум гарантиями безопасности. Я не понимаю никакой ответственности в нем и не вижу конкретики, кроме того, что Украина была с этим документом и осталась в одиночестве", - сказал он.

Видео дня

В то же время Зеленский отметил, что новые гарантии безопасности будут действовать, пока Украина не вступит в НАТО, ведь именно членство в альянсе является лучшей гарантией безопасности.

"Это понятно. Потому что мы не видим... стран, которые являются членами НАТО и которые сегодня в войне, которые страдают, которые умирают, которые защищают свои государства. Поэтому для нас лучшие гарантии - НАТО, а на пути к этому мы хотели бы иметь четкие гарантии...", - добавил он.

Глава государства подчеркнул, что в этот раз Украина хочет иметь со странами-гарантами соответствующий официальный документ, чтобы эта помощь базировалась не только на отношениях между государствами, а была "выписанной и очень конкретной".

По словам Зеленского, сейчас Украина не имеет юридических гарантий безопасности от партнеров.

"Это может стать первым юридическим документом, который символизирует, что у нас есть такой "зонтик" гарантий безопасности. А потом уже Украина будет иметь документы с каждым из государств-гарантов безопасности и там будут все те вещи, которые мы сегодня уже имеем и которых нам не хватает", - пояснил он.

Президент уточнил, что к документу о гарантиях безопасности для Украины, который сегодня могут принять страны "Большой семерки", впоследствии смогут присоединиться другие страны-партнеры.

В частности, он сегодня уже начал обсуждать эту тему с другими странами, которые не являются членами G7, но планируют присоединиться к документу о гарантиях.

Кроме того, Зеленский также заявил, что он не планирует искать аргументы для президента США Джозефа Байдена относительно того, почему Украина должна быть членом НАТО.

"Я считаю, что эти аргументы должны быть взаимными, потому что речь идет о безопасности Востока Европы и восточного фланга НАТО. Мы нужны НАТО не меньше, чем наоборот... Я уверен, что после войны Украина будет в НАТО", - добавил он.

Саммит НАТО - результаты

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский заявил, что считает результаты саммита НАТО в Вильнюсе "хорошими". Однако, по его мнению, они были бы "идеальными", если бы Украина получила приглашение в Альянс.

В то же время, президент подчеркнул, что сегодня Украина увидела конкретные пункты, которые приближают ее к НАТО. В частности, по его словам, на саммите НАТО наконец-то "уверенно прозвучало", что Украина будет членом НАТО при определенных условиях.

Вас также могут заинтересовать новости: