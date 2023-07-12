По словам президента, результат хороший, но с приглашением Украины в НАТО был бы идеальным.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что результаты саммита НАТО для Украины хорошие, однако с приглашением Украины в Альянс они были бы идеальными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом после их двусторонней встречи в Вильнюсе.

Президент рассказал, что они со Столтенбергом подробно обсудили вопросы безопасности и российскую агрессию.

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"Результат саммита хороший, но если было бы приглашение - был бы идеальным", - сказал он.

Зеленский отметил, что сегодня Украина увидела конкретные пункты, которые приближают ее к НАТО.

"Очень сложно иногда некоторые вещи объяснять партнерам, потому что мы на войне..., мы в разных условиях живем. Мы в условиях, когда нам надо выжить, а партнеры нам хотят помочь жить. А нам еще до "жить" надо выжить", - подчеркнул президент.

По его словам, такие условия и толкают Украину к "быстрым процессам", в частности по реформированию структуры безопасности в мире.

"Украина точно понимает, что не может быть членом НАТО, пока идет война... Однако сегодня впервые прозвучало уверенно, что Украина будет членом НАТО, когда будут соответствующие условия. Я понимаю под этим то, что это будет, когда будет безопасно на нашей земле", - добавил он.

Зеленский подчеркнул, что приглашение Украины в НАТО является техническим сигналом, однако могло бы стать серьезным фактором мотивации украинского общества.

Он сравнил это с моментом кандидатства Украины в ЕС, ведь это еще не означает членства, но уже является мощной мобилизацией для Украины и мощным сигналом для России.

"Если сегодня Большая семерка согласует первой большой декларацией гарантии безопасности для Украины, то это будет конкретный факт, потому что в гарантиях безопасности написано, что они действуют на пути в НАТО. И это будет очень конкретный сигнал", - считает глава государства.

Саммит НАТО в Вильнюсе - что известно

Как известно, сегодня продолжается второй день саммита НАТО, который начался в Вильнюсе 11 июля. Страны НАТО официально согласились отменить для Украины требования по выполнению плана действия по членству в Альянсе.

На полях саммита Зеленский также встретился с лидерами многих стран и сообщил о ряде успешных договоренностей по результатам этих встреч.

В частности, стало известно, что Нидерланды начнут подготовку украинских пилотов уже в августе. Также Украина и Нидерланды договорились об укреплении украинской противовоздушной обороны и артиллерии.

Кроме того, Австралия передаст Украине 30 бронетранспортеров Bushmaster в рамках нового оборонного пакета, Германия - дополнительные пусковые установки Patriot и ракеты для них, а Канада - бронетехнику.

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