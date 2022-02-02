В частности, стороны обсудили ситуацию с безопасностью в Украине, вероятные санкции против России, а также европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции по результатам встречи с Рютте.

"Большинство времени мы сегодня посвятили именно вопросу безопасности в Украине, безопасности на наших границах, а также безопасности, которая влияет на экономику нашего государства. Также детально обсудили вероятные санкции со стороны Евросоюза и Нидерландов в случае эскалации", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что визит Рютте является важным и долгожданным, ведь в последний раз лидер Нидерландов посещал Киев 17 лет назад.

"Нидерланды - наш очень важный партнер в рамках Евросоюза и Альянса, один из ключевых торговых партнеров в Европе, второй крупнейший инвестор в украинскую экономику. Не удивительно, что наша двусторонняя повестка дня является максимально насыщенной и содержательной", - сказал он.

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Глава государства поблагодарил Нидерланды и лично Рютте за поддержку суверенитета, территориальной целостности Украины, за готовность к взаимодействию с целью деоккупации Крыма, а также за реабилитацию украинских военных, раненых на Востоке Украины.

По словам Зеленского, они с Рютте также детально обсудили ситуацию с безопасностью в Украине и на континенте, шаги для деэскалации и мирного урегулирования ситуации, а также европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины, усиление сотрудничества между Украиной и Нидерландами в этом направлении.

"Мы еще не закончили - сейчас мы продолжим нашу встречу. Отдельно важной темой будет сегодня расследование дела МН17... Мы обсудим, уверен, абсолютно все детали", - добавил он.

Президент подчеркнул, что страны продолжат тесное сотрудничество в рамках совместной следственной группы по расследованию этой трагедии.

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