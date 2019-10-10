Зеленский объяснил, почему не состоялась его встреча с премьером Нидерландов в Нью-Йорке

По словам президента Украины, из-за задержки предыдущей встречи возникли проблемы со временем.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему не состоялась его встреча с премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рютте в Нью-Йорке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-марафона.

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"С премьер-министром Нидерландов у меня была большой разговор по телефону еще до обмена (удерживаемыми лицами - УНИАН), не один. По поводу встречи - встреча была подтверждена. До встречи с господином премьер-министром Нидерландов у меня была встреча именно с канцлером Германии Ангелой Меркель. Она задержалась, какие-то были технические обстоятельства, мы задержались, была длиннее встреча, а у господина премьер-министра Нидерландов была следующая встреча после моей. То есть там была ситуация со временем, и это правда" , - отметил президент.

Зеленский также добавил, что вчера в Офисе президента встретился с министром иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных. В их числе: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.