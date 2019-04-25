Премьер Нидерландов поговорил с Зеленским о катастрофе МН17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил о проведенном с победителем президентских выборов в Украине телефонном разговоре. С Владимиром Зеленским он говорил о будущем сотрудничестве.
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В частности, голландца интересовало расследование катастрофы рейса МН17 компании Malaysia Airlines в 2014 году. Об этом разговоре Рютте написал в Twitter.
"Только что поговорил с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы поздравить его с победой на выборах. Среди прочего мы говорили о стабильности в регионе и важности прогресса в деле MH17. Я с нетерпением жду совместной работы", - признался премьер Нидерландов.
Just spoke with upcoming Ukranian president Volodymyr Zelenskiy to congratulate him on his electoral victory. Among other things, we talked about stability in the region and the importance of progress on the MH17 dossier. I look forward to working together.— Mark Rutte (@MinPres) April 24, 2019