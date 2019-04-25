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Премьер Нидерландов поговорил с Зеленским о катастрофе МН17

05:25, 25 апреля 2019
Политика
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Марк Рютте / REUTERS

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил о проведенном с победителем президентских выборов в Украине телефонном разговоре. С Владимиром Зеленским он говорил о будущем сотрудничестве.

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В частности, голландца интересовало расследование катастрофы рейса МН17 компании Malaysia Airlines в 2014 году. Об этом разговоре Рютте написал в Twitter.

"Только что поговорил с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы поздравить его с победой на выборах. Среди прочего мы говорили о стабильности в регионе и важности прогресса в деле MH17. Я с нетерпением жду совместной работы", - признался премьер Нидерландов.

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Теги: #МН17#Рютте#Владимир Зеленский