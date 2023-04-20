Президент заявил, что не существует никаких барьеров для присоединения Украины к НАТО.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина желает утвердить гарантии безопасности на июльском саммите глав государств и правительств стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) перед вступлением в Альянс, но альтернативы членству в НАТО не рассматриваются.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Альянса в Киеве. "Вильнюсский саммит НАТО может стать историческим. Я благодарен за приглашение посетить саммит, но важно, чтобы и Украина получила соответствующее приглашение. Нет ни одного объективного барьера, который бы препятствовал бы принятию политических решений о приглашении Украины в Альянс, и именно сейчас, когда большинство людей в странах НАТО и большинство украинцев поддерживают вступление нашего государства в Альянс - время для соответствующих решений", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что уже невозможно представить безопасность евроатлантического пространства без Украины. "И люди это понимают", - сказал Зеленский.

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Также глава государства рассказал об ожиданиях от саммита НАТО.

"Мы ожидаем именно шаги вперед, и очень конкретные, когда бы мы хотели понять для себя, для нашего государства и общества - что Украина будет в НАТО. Мы начали об этом говорить с господином генеральным секретарем. Нам нужно нечто большее, чем тот формат наших отношений, в котором мы сегодня находимся. Мы высоко ценим, что страны-союзники поддерживают нас оружием, но мы хотим понимать: когда Украина будет в НАТО? А также мы хотим гарантий безопасности на этом пути", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина не готовит "альтернативу членству в НАТО". "И не рассматриваем это как компромисс. И это сейчас я говорю не нашему обществу, потому что наше общество это четко осознает. Я это говорю некоторым лидерам, некоторым государствам, которые постоянно ищут компромисс будущему членству Украины в НАТО", - добавил Зеленский.

"Мы будем в Альянсе. Мы считаем, что это и есть гарантии безопасности для Украины, конкретно. А пакет гарантий на этом пути, пока мы еще не в Альянсе, вот это бы хотели бы утвердить в Вильнюсе, и также быть в этом очень конкретными", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что Украина все подготовит для этого.

Он уточнил, что речь идет о гарантиях безопасности, которые Украина хочет получить перед вступлением в НАТО.

"Я подчеркиваю, что эти гарантии безопасности ни в коем случае не заменяют и не откладывают членства Украины в НАТО. Пока будет продолжаться реализация решений, безопасность уже нужна, и как доказано историей, это нужно не только для нашего государства, а для всех в Европе и для всего свободного мира", - сказал Зеленский.

Саммит глав государств и правительств стран-членов НАТО состоится 11-12 июля в Вильнюсе.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ожидает от саммита лидеров НАТО фиксации решений о приближении к членству в Альянсе, а не повторения заявлений об открытых дверях.

Визит Столтенберга в Киев

Сегодня с неоголощенным визитом в Киев прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Этот визит стал первым с момента начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Президент Владимир Зеленский подтвердил визит в Киев генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и рассказал, какие темы они обсудили.

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