Украинский лидер заявил, что его собственные жена и дети предпочли остаться в Украине во время войны. Для него это важно, как для президента.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал, как год войны с Российской Федерацией изменил его личные отношения в семье. Как известно, помимо роли украинского лидера, президент также воспитывает в совместном браке с супругой Еленой двоих детей: дочь Александру и сына Кирилла.

Как отметил Зеленский во время пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости"., ему бесконечно повезло с семьей и государством, однако времени на близких людей из-за постоянной занятости у него сейчас катастрофически мало.

"Я их люблю. Безусловно. Свою жену. Мои дети – главные люди для меня. Нечасто вижу. Родители. Их совсем не вижу", - сказал он.

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Он добавил, что гордится своей супругой, которая делает все ради их общих детей и государства. Также Зеленский шутливо понадеялся, что забота Елены также касается и его самого.

"Ну, хотелось бы, чтобы и чуточку ради меня, конечно. Ну, я так уже, шучу", - отметил Зеленский.

Также украинский лидер страны заявил, что его дети находятся в Украине, и что для него это важно, как для президента.

"Главное, чтобы мои дети гордились мной. И я рад, что они в Украине. Что они учатся в украинских вузах. Это очень важно для президента государства, бывшего или сегодняшнего: когда ты против воюющего государства, – чтобы твои дети были здесь, потому что государство здесь, потому что гибнут здесь наши парни и девушки. И очень важно, чтобы твои дети были здесь, и твоя жена. Я не могу им приказать быть здесь. Главное, чтобы они были такими людьми. И я горжусь, что мне так бесконечно повезло с семьей и с государством", - подчеркнул президент.

Теплые отношения между президентом Зеленским и его первой леди

Отметим, что полномасштабная агрессия РФ в Украину лишь укрепила брак лидера страны Владимира Зеленского с его супругой Еленой, несмотря на то, что она изначально была против идеи своего мужа баллотироваться в президенты.

Парочка регулярно появляется на официальных мероприятиях вместе и подбирает стильные образы, чтобы еще лучше смотреться рядом друг с другом. Недавно эффектными образами чета Зеленских отметилась во время визита лидера США Джо Байдена в Киев.

Также недавно Зеленский растрогал украинцев своим чувственным поздравлением любимой жены с днем рождения. 6 февраля первой леди Украины исполнилось 45 лет. В честь этого президент Украины посвятил ей очень личный стих.

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