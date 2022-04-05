По словам президента, семья вдохновляет его.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об общении с семьей во время войны.

"Я просто живу. Я утром просыпаюсь рано и начинаю жить и работать. А ночью ложусь спать. Семья вдохновляет? Да. "5+5" программа называется у нас: где-то 5 минут утром и 5 минут вечером. Вот и все общение", – рассказал Зеленский.

Отметим, со своей будущей женой Еленой (девичья фамилия – Кияшко) Зеленский учились в параллельных классах гимназии № 95 в Кривом Роге, но общаться они начали позже, когда Елена была студенткой строительного факультета Криворожского университета, а Зеленский учился в Криворожском экономическом институте. Пара встречалась восемь лет, после чего в 2003 году зарегистрировала брак. Супруги воспитывают двоих детей – сына Кирилла и дочь Александру.

Как сообщал УНИАН, ранее первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, как она относится к информации о том, что ее семья может быть "мишенью" для России. По словам жены президента, все это преследование напоминает ей низкопробный боевик.

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