Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об общении с семьей во время войны.
"Я просто живу. Я утром просыпаюсь рано и начинаю жить и работать. А ночью ложусь спать. Семья вдохновляет? Да. "5+5" программа называется у нас: где-то 5 минут утром и 5 минут вечером. Вот и все общение", – рассказал Зеленский.
Отметим, со своей будущей женой Еленой (девичья фамилия – Кияшко) Зеленский учились в параллельных классах гимназии № 95 в Кривом Роге, но общаться они начали позже, когда Елена была студенткой строительного факультета Криворожского университета, а Зеленский учился в Криворожском экономическом институте. Пара встречалась восемь лет, после чего в 2003 году зарегистрировала брак. Супруги воспитывают двоих детей – сына Кирилла и дочь Александру.
Как сообщал УНИАН, ранее первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, как она относится к информации о том, что ее семья может быть "мишенью" для России. По словам жены президента, все это преследование напоминает ей низкопробный боевик.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Зеленский объяснил, какой может быть цена силового возвращения Донбасса
- Пока нет перечня стран, которые готовы стопроцентно гарантировать безопасность Украины – Зеленский
- Зеленский рассказал, какой видит Украину после победы в войне с Россией
- Зеленский о переговорах с РФ: слова "денацификация" и "демилитаризация" забудьте
- Зеленский рассказал о договоренности с Турцией вывезти раненых и убитых в Мариуполе украинских военных