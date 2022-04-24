Первая леди очень похудела за время войны.

Первая леди Украины Елена Зеленская тяжело переживает войну, как и все украинцы. Она старается сохранять спокойствие и помогать украинцам. Во время войны Зеленская занимается вопросами эвакуации и медийной поддержки за границей.

При этом она все также мама и жена, которая заботится о своей семье и пытается уберечь детей от обстрелов российскими оккупантами.

Страх, стресс, бессонные ночи дали о себе знать. Ранее жизнерадостная и лучезарная первая леди очень похудела за время войны. Более того, изменился и стиль ее одежды.

Ранее Зеленская отдавала предпочтение ярким костюмам. Более того, она часто выходила в свет с ярким макияжем губ и с распущенными волосами. Сейчас же она ограничивается уходовой косметикой и легким тоном. Волосы первая леди собирает в пучок.

Кроме того, ранее Зеленская публиковала семейные фотографии, в том числе и с супругом, президентом Украины Владимиром Зеленским. А сейчас таких фото в ее соцсетях нет. Известно, что президент сейчас принимает сложнейшие решения и борется за независимость и свободу нашей страны в Киеве, а его супруга с детьми находятся в более безопасном месте.

Напомним, ранее Елена Зеленская рассказала, чем занимается во время войны в Украине.

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