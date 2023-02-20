20 февраля президент США неожиданно приехал в Киев. Его встретил президент Украины и первая леди.

20 февраля в Киев прибыл президент США Джо Байден. Он встретился с Владимиром и Еленой Зеленскими. Данное событие стало самым обсуждаемым в понедельник.

Для важной встречи первая леди выбрала короткое пальто оверсайз черного цвета, гольф под горло и черные классические брюки с завышенной талией. Пальто на воротнике украшено массивной брошью. Зеленская собрала волосы сзади в пучок, а на лицо нанесла светлый натуральный макияж.

Владимир Зеленский позировал в брюках цвета хаки и черном свитшоте с гербом Украины.

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Джо Байден появился на публике в классическом костюме синего цвета и белой рубашке. Образ для визита в Украину он дополнил элегантным полосатым галстуком в цвет флага нашей страны.

Отметим, Елену Зеленскую считают самой модной первой леди Украины. Едва ли не каждый ее наряд на важном мероприятии вызывает бурные обсуждения. Жена Зеленского призналась - в подборе одежды опирается на собственный вкус, а также на советы стилиста, который у них с супругом один на двоих. К слову, оплачивают стилиста известные супруги из личного кармана. Здесь можно посмотреть топ самых стильных образов Елены Зеленской за последнее время.

Напомним, Зеленская появилась на форуме в Давосе в вышиванке за 4 тысячи гривень.

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