В понедельник, 6 февраля, первая леди Украины встречает свое 45-летие. В честь этого Зеленский написал для супруги стих.

Сегодня первая леди Украины Елена Зеленская отмечает свой день рождения, ей исполнилось 45 лет. Владимир Зеленский трогательно поздравил вторую половинку с праздником и написал для нее собственный стих.

Личные строки президент Украины опубликовал в своем Telegram, обратившись к "любимой ЕВ".

"Дорогая моя ЕВ, я хочу поблагодарить тебя. За то, что ты есть. В моей жизни. За то, что ты сейчас здесь. За веру твою в Украину и победу. За то, что ты делаешь меня сильнее. За все годы, часы, минуты… и еще раз за этот год. Как ты представляла Украину", - написал Зеленский.

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В конце лидер страны добавил, что очень любит Елену.

"Желаю, люблю, поздравляю! Любимая ЕВ, твой ВА", - отметил президент.

За время войны Зеленская стала настоящей опорой для мужа

Елена Зеленская за период политической карьеры своего мужа стала настоящей опорой Владимиру, несмотря на то, что в начале не хотела, чтобы он баллотировался в президенты. Сейчас она посещает множество мероприятий в качестве первой леди Украины.

В январе она провела встречу с наследником королевства Лихтенштейн, а также приняла участие в дискуссионной панели в Украинском доме в Давосе.

Она также трогательно поздравила своего мужа с днем рождения, который тот встретил 25 января. Зеленская одна из первых опубликовала поздравление и написала, что для нее Владимир остался прежним, несмотря на тяжелый период и войну в Украине.

Недавно президентская пара отметилась смешным случаем, который породил множество мемов с их участием. Президент в интервью американской телекомпании CNN заявил, что жена не готовит ему завтраки.

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