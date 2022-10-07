В следующие два года этого точно не произойдет, отметил эксперт.

Украина получит мощную систему противоракетной обороны Patriot, но не в ближайшее время.

Такой прогноз сделал президент американского аналитического центра The Potomac Foundation Филипп Карбер в интервью 24 каналу.

"Я считаю, что вы получите систему Patriot, но не в ближайшее время. Во-первых, они очень дорогие. Во-вторых, мы еще не передали их в достаточном количестве союзникам, покупающим у нас такие системы. Не успеваем делать заказ", – отметил он. Видео дня

"Я верю, что однажды Украина все-таки вступит в НАТО. Система ПВО членов НАТО работает по единому стандарту в Финляндии, странах Балтии, Польше, которая заказывает системы Петриот. И в Украине аж до Черного моря эти системы тоже должны быть. И тогда вашу потребность в ПВО можно профинансировать из фондов НАТО. Все члены платят, а Patriot получит тот, кому больше всего нужно. Однако в следующие два года этого точно не произойдет", – добавил Карбер.

Комплексы ПРО Patriot: что о них известно

Patriot – американский зенитный ракетный комплекс, который создавался в качестве универсального средства противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах.

Patriot должен был обеспечивать противоракетную оборону на уровне армии США.

В октябре 1980 года был подписан контракт на производство серийной партии комплексов и ракет, в декабре 1981 года начались поставки в войска. На вооружение принят в 1982 году.

Стоимость поставки 9 батарейсистем Patriot может доходить до 9 миллиардов долларов.