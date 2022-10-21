Президент США отметил важность поддержки Украины и выразил обеспокоенность заявлениями некоторых политиков-республиканцев.

В Конгрессе США работают над новым пакетом помощи Украине на сумму 50 млрд долларов.

Как сообщает "Голос Америки", конгрессмен-демократ Джим Коста подтвердил информацию, что в настоящее время в обеих палатах Конгресса продолжаются переговоры по рассмотрению нового пакета помощи Украине.

Отмечается, что рассмотрение вопроса должно состояться после выборов 8 ноября, но до того, как новый состав Конгресса начнет работу в начале января.

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"Мы должны продолжать. Именно поэтому переговоры по следующему пакету финансирования жизненно важны, из-за насущности и необходимости. И мы не знаем, что случится. Выборы через 18 дней. Кевин Маккарти сделал заявления, которые вызывают беспокойство", - подчеркнул Коста.

Как отмечается, на днях конгрессмен от Республиканской партии Кевин Маккарти, который может занять пост спикера Палаты представителей, если Республиканская партия получит большинство на промежуточных выборах, заявил о необходимости большего надзора за помощью Украине.

"Думаю, Украина очень важна. Я поддерживаю программу нашего движения вперед, чтобы Россия потерпела поражение, но мы не должны выписывать неограниченные чеки. Наш долг - 31 триллион долларов", - сказал Маккарти.

Коста отметил, что когда одобряли прошлый пакет помощи Украине на 12 млрд долларов, в Конгрессе была мощная двухпартийная поддержка.

"И мы должны сделать это еще раз, чтобы продемонстрировать нашу решимость на Западе поддерживать Украину, особенно когда сейчас Россия в невыгодной позиции. Именно поэтому нам нужно иметь договоренность, и этот пакет, чтобы он был готов к голосованию, когда мы вернемся к работе 14 ноября", - сказал конгрессмен.

Также Президент США Джо Байден отметил важность поддержки Украины и выразил обеспокоенность заявлениями некоторых политиков-республиканцев относительно того, что Республиканская партия может изменить подход к помощи Украине, если получит большинство в Конгрессе на промежуточных выборах в ноябре этого года.

Байден подчеркнул, что если не помогать Украине, Путин пойдет дальше. "Когда мы поддерживаем Украину, мы поддерживаем всю Европу. Мы поддерживаем НАТО. Вы думаете, что господин Путин хочет справиться с Украиной, и это будет конец? Нет. Я не понимаю их угрозы, что они могут быть вынуждены прекратить финансировать украинцев в войне против жесткого диктатора", - сказал Байден, отвечая на вопрос журналистов в пятницу.

Помощь США Украине

Как сообщал УНИАН, 19 мая Сенат США одобрил пакет чрезвычайной военной и гуманитарной помощи Украине на 40 млрд долларов. Пакет был одобрен большинством голосов и отправлен на подпись президенту США. 21 мая Джо Байден подписал этот документ.

21 сентября президент США сообщил, что Соединенные Штаты уже выделили на помощь Украине более 25 млрд долларов.

1 октября Байден подписал закон "Продолжение ассигнования и дополнительное выделение средств для Украины на 2023 год", который ранее поддержали обе палаты Конгресса - Палата представителей и Сенат, о выделении Украине дополнительной помощи в размере более 12,3 млрд долларов.

По данным Politico, внутренний раскол в Республиканской партии относительно того, как долго американская помощь должна поступать в Украину, может помешать финансированию, если республиканцы получат большинство в Конгрессе.

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