Республиканские политики все чаще высказываются за использование средств, выделяемых нашей стране, для решения внутренних проблем Штатов.

В Конгрессе Соединенных Штатов Америки растет количество противников регулярной военной помощи Украине на фоне промежуточных выборов. Среди республиканцев все чаще звучат заявления, что деньги, которые выделяются нашей стране, лучше потратить на борьбу с Китаем и решение внутренних проблем.

Такой информацией в своем материале поделился портал The Wall Street Journal.

Постоянный поток военной помощи Украине теряет популярность среди республиканцев. Политики ищут оправдание зарубежным растратам, пока в США наблюдаются собственные проблемы, например, высокая инфляция и экономический спад. Подобная риторика может усилится, если Республиканская партия получит большинство мест в Палате представителей в результате промежуточных выборов.

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Голосование за помощь Украине после полномасштабного российского вторжения прошло при подавляющей поддержке двух политических сил в США. Но недавно Стив Скализ и Элиз Стефаник, которые занимают второе и третье место в рейтинге республиканцев, отказались публично заявлять о продолжении поддержки нашей страны в случае победы своей партии.

"Есть много членов [партии], которые хотят видеть больше подотчетности в Министерстве обороны и больше внимания к угрозам, которые существуют. Китай очень активно наращивает военно-морской флот, а наш военно-морской флот сейчас находится в упадке", — сказал Скализ.

До конца месяца Конгресс должен принять законопроект о временном финансировании. В нем заложено $13,7 миллиарда для помощи Украине. Ожидается, что законопроект будет принят, но вот дальнейшие запросы нашего государства к США могут столкнуться с весомым сопротивлением.

Представитель Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Рубен Гальего сообщил, что республиканцы способны применить правило поддержки большинства. Оно использовалось предыдущими спикерами Палаты и требует согласия преимущественного числа членов партии для вынесения любого законопроекта на голосование. В этом случае выделять новую помощь нашей стране станет намного сложнее.

Поддержка Украины Соединенными Штатами Америки

С момента полномасштабного вторжения России США стали главным партнером нашего государства. Согласно недавнему заявлению президента Джо Байдена, для помощи Украине уже выделили более $25 миллиардов.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на встрече стран "Большой семерки" сообщила, что Украина должна победить в войне, а Россию необходимо справедливо наказать.

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