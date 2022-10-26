Алексей Резников считает, что поставки тяжелого вооружения вполне реальны.

Украинская армия может получить танки и истребители от западных союзников. В этом вопросе главным является политическая воля США.

Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Politico.

По его мнению, Белый дом должен проявить лидерство в поставках вооружения и технике, которая нужна Украине техники.

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"Я очень оптимистично настроен, поставки танков Abrams возможны в будущем. И я уверен, что передача истребителей, таких как F-16, F-15 или Gripen из Швеции, также будет возможна", – отметил Резников.

При этом он указал, что страны, которые могут производить танки, ждет политического решения от Вашингтона. Министр уверен, что после получения первого танка Abrams от США, начнутся поставки Leopard, Marder и другой тяжелой бронетехники.

"Мы понимаем, что все наши партнеры, которые имеют промышленность, способную производить танки – такие как Великобритания, Франция и Германия – они будут ждать политического решения от США", – рассказал глава Минобороны Украины.

Проблемы с поставками танков для Украины - что известно

История с поставками Украине тяжелого вооружения тянется уже не первый день. 15 сентября глава Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль заявил, что правительственная коалиция приняла единогласное решение не поставлять боевые танки Украине. По его словам, причина в том, что военных придется долго обучать.

При этом глава МИД Германии Анналена Бербок настаивала на скорейшем принятии решения о поставках Украине танков. 17 сентября канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Генмания "не хочет действовать наедине" в вопросе поставки танков и будет принимать подобные решения вместе с союзниками.

В то же время Берлин активно помогает с поставками другой техники для украинской армии. Так, 19 сентября Украина получила от Германии Mars II и бронетранспортеры Dingo.

22 октября Шольц заявил, что Берлин не спешит передавать танки для ВСУ из-за граждан Германии, которые против санкций в отношении РФ и поставок оружия Украине.

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