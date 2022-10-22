По словам Байдена, речь идет о глобальной безопасности.

Президент США Джо Байден объяснил, почему его страна тратит много денег на помощь Украине, отметив, что тут речь идет не только об украинцах, но также о НАТО и Западе.

Об этом он сказал в интервью каналу MSNBC.

"Мы потратили много денег на помощь украинцам. Но тут есть намного большее, чем украинцы. Это про НАТО, про Запад", - сказал Байден, добавив, что это относится к тому, чтобы убедиться, что российский президент Владимир Путин не сможет добиться успеха в войне против Украины.

Видео дня

Так он ответил на вопрос о заявлении лидера Республиканской партии в Палате представителей Кевина Маккарти, который сказал, что республиканцы готовы сократить предоставление помощи Украине в следующем году, если они получат контроль над Палатой.

Помощь США Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США регулярно выделяют нашей стране финансовую и военную помощь. Так, 19 мая Сенат США одобрил пакет чрезвычайной военной и гуманитарной помощи Украине на $40 млрд. 21 мая Джо Байден подписал этот документ.

21 сентября президент США сообщил, что его страна уже выделила на помощь Украине более $25 млрд.

1 октября Байден подписал закон "Продолжение ассигнования и дополнительное выделение средств для Украины на 2023 год", который ранее поддержали обе палаты Конгресса - Палата представителей и Сенат, о выделении Украине дополнительной помощи в размере более $12,3 млрд.

По данным Politico, внутренний раскол в Республиканской партии относительно того, как долго американская помощь должна поступать в Украину, может помешать финансированию, если республиканцы получат большинство в Конгрессе.

Вас также могут заинтересовать новости: