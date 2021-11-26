Президент также назвал Ермака "мощным главой Офиса".

Владимир Зеленский считает, что глава Офиса президента Андрей Ермак на своем посту имеет "тяжелый крест"

Об этом он заявил на пресс-марафоне 26 ноября.

Читайте также"30 вопросов президенту Украины": Зеленский поделился впечатлениями от пресс-марафона (видео)"Я считаю, что у нас очень мощный глава Офиса, у которого такой тяжелый крест. Столько "зрад", как о нем говорили - это невероятно несправедливо. И я даже не представляю, что с его родителями (как они это переживают - УНИАН). Он возвращает людей, он занимается сложившимися международными делами. Его день рождения - это ни о чем (история с использованием вертолетов ГСЧС - УНИАН)", — сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, во время пресс-марафона Зеленский отдельно отметил, что считает руководителя своего офиса Андрея Ермака "мощным человеком", поэтому не намерен отправлять его в отставку.

Также Зеленский заявил, что телефон Ермака "слушали" иностранные разведки.

Пресс-марафон Зеленского: что нужно знать

В пятницу, 26 ноября, состоялся пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины". Мероприятие началось в 12: 00 и длилось три часа. Он посвящен экватору каденции Зеленского.

Мероприятие анонсировали только вчера. Приглашены представители 30 украинских и международных изданий.

Во время марафона Владимир Зеленский заявил об имеющейся информации об обсуждении между определенными представителями Украины и России возможного участия бизнесмена Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине.

Во время марафона произошло несколько споров и перепалок. В частности, Зеленский устроил перепалку с журналистом Юрием Бутусовым после вопроса о срыве спецопераций разведки и раскритиковал журналиста Савика Шустера и отметил, что тот "служит олигархам".

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Автор: Дмитрий Хилюк