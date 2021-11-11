После Владимира Зеленского в рейтинге идут экс-глава государства Петр Порошенко, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге.

Об этом говорится в пресс-релизе по результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 4-9 ноября.

Так, согласно данным опроса, если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 21,8% респондентов проголосовали бы за Зеленского (среди голосующих и определившихся с выбором).

14,5% поддержали бы лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко; 11% - сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко; 10,8% – лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко; 8,8% – экс-председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Читайте такжеЗеленский выиграет потенциальный второй тур выборов президента у всех конкурентов - опросЕще 6,4% опрошенных поддержали бы лидера партии "Наши" Евгения Мураева; 6,2% – лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко; 5,7% – бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана, 4% – лидера Радикальной партии Олега Ляшко; 2,6% – мэра Львова Андрея Садового; 2,4% - председателя ВО "Свобода" Олега Тягнибока; 1,7% – мэра Киева Владимира Кличко.

Президентский рейтинг: как проводился опрос

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность – 5 тыс. респондентов.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,5.

Напомним, по результатам проведенного Киевским международным институтом социологии в октябре опроса Владимир Зеленский получил бы 19,1% среди всех респондентов и 24,7% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором.

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Автор: Таня Поляковская