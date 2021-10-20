Следующими в рейтинге идут Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Юрий Бойко, но их поддержка гражданами находится на примерно одинаковом уровне.

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге при всеукраинском опросе общественного мнения, но наблюдается тенденция к снижению уровня его поддержки.

Об этом свидетельствуют данные телефонного опроса, проведенного 15-18 октября 2021 года Киевским международным институтом социологии (КМИС).

В частности, на выборах президента в первом туре относительно наибольшую поддержку имеет Владимир Зеленский: действующий глава государства получил бы 19,1% среди всех респондентов и 24,7% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором. На втором месте – лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, за которого проголосовали бы 12,1% среди всех респондентов и 15,6% среди тех, кто определился с выбором. На третьем месте – лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко с показателями, соответственно, 9,4% и 12,2%. Далее идут сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко (7,3% и 9,4%), лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко (6% и 7,8%) и бывший председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков (5,5% и 7,1%).

Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.

Читайте такжеБольшинство украинцев считает, что отставка Разумкова с поста председателя Рады ничего не изменит - опросВ пресс-релизе КМИС сказано, что рейтинг Зеленского заметно ниже по сравнению с прошлым сентябрьским опросом, хотя в значительной степени это может быть обусловлено тем, что в сентябре в списке кандидатов не было Разумкова. "Хотя даже если сравнивать поддержку В. Зеленского сейчас с поддержкой в мае (при более сравнимых списках), то прослеживается тенденция к ее снижению. Причины такой динамики могут быть разными, и это требует дополнительных специализированных исследований. Впрочем, можно предполагать определенное исчерпание потенциала решений СНБО (с точки зрения удержания поддержки), и в то же время негативное влияние отдельных политических событий ("Вагнергейт", Pandora Papers, отставка Д. Разумкова) вместе с экономическими вопросами (обсуждение коммунальных тарифов)", - сказано в пресс-релизе.

При этом отмечается, что с мая выросла поддержка Разумкова (хотя целесообразно учитывать, что сейчас к нему было приковано достаточное медийное внимание, что могло способствовать росту рейтинга, а в дальнейшем важным является вопрос его медийного присутствия). Поддержка Порошенко, Тимошенко, Бойко находится на примерно одинаковом уровне, а поддержка Смешко несколько снизилась.

Рейтинг Зеленского: как проводился опрос

Читайте такжеЗеленский о "втором" президентстве: я лучше выполню все в один срок и поеду отдыхатьВ течение 15-18 октября 2021 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (с случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1200 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 12%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.

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Автор: Виталий Саенко