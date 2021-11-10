Зеленский в обращении упомянул о недавней "продаже" каналов Порошенко.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что закон об олигархах положит конец политике о том, что закон не для всех, а ресурсы только для олигархов.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении, опубликованном на его Telegram-канале.

"Обычно их называют в Украине олигархами, называют все: люди, эксперты, медиа, но они очень не хотели, чтобы так их официально называло государство. Не получилось", - подчеркнул президент.

Он напомнил, что в прошлую пятницу подписал закон об олигархах, добавив, что, возможно, совсем юное поколение не знает, кто это.

"Поэтому я коротко поясню. В 1991 году Украина восстановила свою независимость, но долго оставалась зависимой от интересов крупного бизнеса и большой политики. Уже не вспомнить, кто кого создал - политики, стремившиеся обладать большими состояниями, или обладатели больших состояний, стремившиеся владеть политиками. Но ни первых, ни у вторых никогда не было родины", - сказал Зеленский.

Он отметил, что "Украина для них была просто ресурсной базой, государственный интерес - незнакомыми и смешными словами, а государственный бюджет - источником заработка".

Глава государства подчеркнул, что политика олигархов-политиков очень проста - ресурсы не для всех, а только для них; закон для всех, а только не для них.

"Они покупают депутатов, которые лоббируют их интересы, и правоохранителей, которые этого не замечают, и судей, которые это прощают. А свои медиа превращают в артиллерию против государства и конкурентов. Вот такая неразумная политика", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что этот закон - это первый шаг, чтобы положить конец этой политике.

По его словам, некоторые говорили, что "на самом деле закон - фикция и не будет работать".

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При этом он намекнул на пятого президента и председателя "Европейской Солидарности" Петра Порошенко.

"Некоторые - это один из известных политиков-олигархов. Несмотря на все его слова, я искренне благодарю его. То, что закон работает в первый же день после принятия, доказал именно этот политик - олигарх, убеждая всех, что он только политик, он мужественно потерял частичку себя и своих медиа-активов", - рассказал президент.

Он поздравил коллектив двух информационных телеканалов с обретением реальной независимости и с тем, что они "смогут наконец говорить людям правду и свободно работать под руководством новых незаангажированных и независимых владельцев, которыми являются народные депутаты из партии этого политика-олигарха".

Как сообщал УНИАН, недавно лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко продал телеканалы "Прямой" и "5 канал".

Закон об олигархах: что известно

5 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об олигархах.

Так, Совет нацбезопасности и обороны по обращению Кабмина, СБУ, Нацбанка, члена СНБО или Антимонопольного комитета будет определять - является человек олигархом или нет.

Согласно закону, олигархом считается человек, который одновременно отвечает минимум трем критериям, а именно: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на СМИ; является конечным бенефициарным владельцем предприятия или компании, которая является монополистом на рынке, и в течение года удерживает или усиливает свое положение; владеет активами и субъектами хозяйствования, общая стоимость которых превышает 2 млрд 270 млн грн.

Автор: Антонина Доломанжи