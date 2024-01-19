Президент иронично прокомментировал заявление кандидата на пост главы Белого дома о том, что тот "завершит войну в Украине за 24 часа".

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что тот "завершит войну в Украине за 24 часа". В интервью Channel 4 News глава украинского государства предложил Трампу приехать в Киев.

"Дональд Трамп, я приглашаю вас в Украину, в Киев. Итак, если вы можете остановить войну за 24 часа, думаю, этого будет достаточно, чтобы приехать", – сказал Зеленский.

В частности, идея Трампа быстро закончить войну в Украине вызывает у Зеленского опасения.

"То есть он говорит, что самостоятельно будет принимать решения – я даже не говорю о России - без обеих сторон, то есть без нас. Это говорит о том, что если его идея, которую никто не слышал, не сработает для нас, нашего народа, то он сделает все, чтобы в любом случае реализовать свою идею. И вот это меня немножечко беспокоит", - отметил Зеленский.

Он также заявил, что не обеспокоен тем, что американские политики говорят ему одно, а за спиной могут делать другое.

"Я не беспокоюсь, при всем к ним уважении, за конгрессменов или сенаторов. Я встречался с ними. Когда я с ними сидел, независимо, говорили мы тет-а-тет или на совместных встречах, в подавляющем большинстве, 99%, они были на моей стороне. Я доверяю результатам. Мы бы не смогли выжить без поддержки и помощи США. Это факт. И поэтому я в основном доверяю и рассчитываю на них сегодня", - подчеркнул президент Украины.

Дональд Трамп - последние новости

Кандидат в президенты США Дональд Трамп выступил против соглашения о границе, от которого зависит помощь Украине. Он выступил против договоренности с Белым домом, в рамках которой предусматривается укрепление границы с Мексикой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о заявлениях Трампа относительно войны. По его словам, "некоторые радикальные голоса в рядах Республиканской партии "напрягают украинское общество".

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