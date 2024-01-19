Демократы говорят, что республиканцы не пойдут на сделку в принципе, чтобы использовать тему мигрантов в предвыборной гонке.

Дональд Трамп выступил против компромиссного соглашения с Белым домом, в рамках которого предполагается и укрепление границы с Мексикой, и выделение военной помощи Украине. Об этом он написал в своей собственной соцсети The Truth.

"Я считаю, что нам не следует заключать соглашение о границе вообще, если мы не получим ВСЁ, чтобы прекратить НАШЕСТВИЕ миллионов и миллионов людей из ниоткуда в нашу (...) страну. Также я не сомневаюсь, что наш спикер Палаты представителей Майк Джонсон заключит только такое соглашение, которое будет идеальным для границы", — написал Трамп.

Примечательно, что упомянутый спикер Палаты представителей Майк Джонсон откровенно признался американским СМИ, что постоянно советуется с Трампом по поводу заключения сделки с Белым домом.

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"Президент Трамп не ошибается. Мы с ним достаточно часто говорили об этом. В позапрошлый вечер я говорил с ним на ту же тему", – сказал Джонсон и уточнил, что говорит с Трампом "каждые несколько дней".

Конгрессмен-демократ Джейми Раскин недавно заявил, что республиканцы "выполняют приказы Дональда Трампа и активно препятствуют двухпартийному соглашению о границе". По мнению демократов, республиканцы не хотят, чтобы соглашение о границе (а следовательно и выделение помощи Украине) было заключено до президентских выборов в ноябре 2024 года, поскольку эта тема будет центральной в предвыборной кампании Трампа.

Проблема с американской помощью Украине: последние новости

Как писал УНИАН, на днях президент США Джо Байден встретился с руководством Конгресса, чтобы обсудить с ними стратегические последствия для самой Америки от непредоставления помощи Украине. Он жестко раскритиковал несговорчивость парламента по украинскому вопросу и заявил, что они "ставят под угрозу национальную безопасность США, НАТО и остального свободного мира".

В то же время трамписты придумали новую отговорку, почему они не хотят соглашаться на выделение помощи Украине. Помимо выставленного ультиматума по мексиканской границе они теперь требуют от Белого дома "стратегический план" целей США в российско-украинской войне.

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