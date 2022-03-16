Президент Украины Владимир Зеленский приглашает лидеров дружественных государств посетить Киев.
Об этом Зеленский заявил во время видеообращения, которое опубликовано в социальной сети Facebook.
"Киев посетили сегодня премьер-министры трех государств-партнеров, трех государств-друзей Украины: Польши, Чехии и Словении. Польшу представлял также и вице-премьер-министр господин Ярослав Качиньский, а также премьер-министр Польши. Я был рад встретиться, рад переговорить напрямую, вживую, в нашей столице. Это весомая поддержка. Когда для оккупантов наш Киев – мишень, особенно важно и особенно смело быть здесь, рядом с нами, рядом с друзьями. Так проявляется лидерство", - заявил Зеленский.
"И я приглашаю всех друзей Украины посетить Киев. Здесь может быть опасно. Это так. Потому что наше небо еще не закрыто от российских ракет и самолетов", - подчеркнул президент.
"Решение об усилении нашего арсенала в воздухе еще не принято. Мы не получили самолеты. Но... Вы точно знаете, что взгляды всех людей мира сейчас направлены именно на нашу столицу, на украинцев. Поэтому, каждый, кто с нами, получит благодарность, не только нашу, но и других народов мира. Каждый, кто с нами, имеет шанс стать настоящим героем", - заявил президент.
Как сообщал УНИАН, 15 марта премьер-министры Польши Матеуш Моравецкий, Чехии Петр Фиала и Словении Янез Янша встретились в Киеве. Также в столице Украины находится лидер польской правящей партии "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский.
Они также встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он назвал их визит мощным свидетельством поддержки.