Глава государства предупреждает, что визит в Киев может быть опасным, потому что над Украиной страны Запада до сих пор не закрыли небо.

Президент Украины Владимир Зеленский приглашает лидеров дружественных государств посетить Киев.

Об этом Зеленский заявил во время видеообращения, которое опубликовано в социальной сети Facebook.

"Киев посетили сегодня премьер-министры трех государств-партнеров, трех государств-друзей Украины: Польши, Чехии и Словении. Польшу представлял также и вице-премьер-министр господин Ярослав Качиньский, а также премьер-министр Польши. Я был рад встретиться, рад переговорить напрямую, вживую, в нашей столице. Это весомая поддержка. Когда для оккупантов наш Киев – мишень, особенно важно и особенно смело быть здесь, рядом с нами, рядом с друзьями. Так проявляется лидерство", - заявил Зеленский.

"И я приглашаю всех друзей Украины посетить Киев. Здесь может быть опасно. Это так. Потому что наше небо еще не закрыто от российских ракет и самолетов", - подчеркнул президент.

"Решение об усилении нашего арсенала в воздухе еще не принято. Мы не получили самолеты. Но... Вы точно знаете, что взгляды всех людей мира сейчас направлены именно на нашу столицу, на украинцев. Поэтому, каждый, кто с нами, получит благодарность, не только нашу, но и других народов мира. Каждый, кто с нами, имеет шанс стать настоящим героем", - заявил президент.

Как сообщал УНИАН, 15 марта премьер-министры Польши Матеуш Моравецкий, Чехии Петр Фиала и Словении Янез Янша встретились в Киеве. Также в столице Украины находится лидер польской правящей партии "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский.

Они также встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он назвал их визит мощным свидетельством поддержки.

Вас также могут заинтересовать новости: