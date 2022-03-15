Президент подчеркивает, что их визит в Киев в это тяжелое для Украины время - это мощное свидетельство поддержки.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министрами Польши, Словении и Чехии.

Об этом говорится в сообщении в его Telegram-канале.

"Глава польского правительства Матеуш Моравецкий, вице-премьер Ярослав Качиньский, премьер-министр Чехии Петр Фиала и премьер-министр Словении Янез Янша. Ваш визит в Киев в это тяжелое для Украины время - мощное свидетельство поддержки. Мы это очень ценим", - подчеркнул Зеленский.

Как ранее сообщал УНИАН, 15 марта премьер-министры Польши, Чехии и Словении встретились в Киеве. Также в столице Украины находится лидер польской правящей партии "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский.

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