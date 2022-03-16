Враг совершил новые и очевидные военные преступления, отметил президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что гибель журналистов от российских обстрелов в Украине - веская причина ужесточать санкции против Москвы.

Об этом Зеленский заявил во время видеообращения, которое опубликовано в социальной сети Facebook.

"Оккупанты совершили и новые и очевидные военные преступления. Обстреливали мирные города, гражданскую инфраструктуру. Количество ракет, которые Россия применила против Украины, уже превышает 900. Авиабомб столько, что их невозможно подсчитать. От артиллерийского удара российских войск погибли еще двое журналистов. Украинка Александра Кувшинова и представитель американской Fox News Пьер Закржевский. Еще один журналист тяжело ранен. Обстрел произошел в Киевской области", - заявил президент.

"И это еще одна веская причина, чтобы ужесточать западные санкции против Российской Федерации. Усиливать, пока российское государство не прекратит эту войну", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, возле Киева смертельно ранили оператора и фотографа американского телеканала Fox News Пьера Закржевского. Его убили в Горенке возле Киева. Он ранее работал в зонах войны и освещал почти каждую международную историю для Fox News в Ираке, Сирии и Афганистане во время своей многолетней работы.

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