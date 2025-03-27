Среди пострадавших - двое медиков, которые помогали раненому.

В четверг, 27 марта, российская оккупационная армия нанесла массированный удар по центру Херсона - жилой застройке и железнодорожному вокзалу. По данным местных властей, погибли два человека, много раненых.

Как сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин, днем россияне обстреливали центральную часть Херсона. По его словам, в результате "прилетов" разбито здание железнодорожного вокзала и многоквартирные дома.

"Эти удары оборвали жизни двух человек. Среди раненых - двое медиков, которые помогали пострадавшему", - рассказал чиновник.

Он также обнародовал видео, на котором последствия ужасного удара, в частности разбитые многоквартирные дома.

Двое погибших и пятеро раненых

Глава Херсонской МВА Роман Мрочко сообщил, что в больницу доставлен 56-летний мужчина, у которого минно-взрывная травма.

"Взрывную травму, несовместимую с жизнью, в результате обстрела центра города получила 55-летняя женщина", уточнил он.

Также в больницу в тяжелом состоянии доставлен 59-летний мужчина, у которого контузия, взрывная травма и осколочное ранение живота. Кроме того, пострадала бригада "экстренки", прибывшая на место атаки для оказания медицинской помощи пострадавшему: сейчас 33-летний фельдшер и 63-летний водитель "скорой" с контузией и взрывной травмой в больнице.

Впоследствии появилась информация, что количество раненых возросло до 5 - медицинская помощь понадобилась 42-летнему мужчине.

Как добавил Мрочко, в результате массированного обстрела в Херсоне частично исчезло электроснабжение. Из-за этого в городе временно остановлено движение троллейбусов.

Также пострадал сотрудник Херсонской ОГА - 39-летний видеооператор обратился за медпомощью, у него - взрывная травма.

Предварительно, два человека погибли и пятеро ранены.

Под обстрел попал поезд

Согласно информации "Укрзализныци", российские террористы нанесли удар по вокзалу Херсона и окружающей инфраструктуре. В результате поврежден вагон поезда №110 Херсон - Львов, из-за чего поезд отправился с задержкой в полтора часа.

Отмечается, что железнодорожники и пассажиры не пострадали, так как находились в укрытии. Поврежденный вагон на ближайших станциях обещают заменить на резервный.

"По предварительной информации, в здании вокзала выбиты стекла, есть повреждения кабелей электропитания и водоснабжения. Продолжаем движение, несмотря на попытки остановить железную дорогу", - отметили в Укрзализныце.

Другие массированные удары по Украине

Как писал УНИАН, поздно вечером 20 марта армия РФ массированно атаковала Одессу дронами. В городе раздавалось много взрывов, вспыхнули пожары, повреждена гражданская инфраструктура, жилые многоэтажки, магазины и тому подобное.

Произошли аварийные отключения электроэнергии. Ожоги получили трое 17-летних парней.

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